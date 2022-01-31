5 главных ресторанных открытий января в Петербурге

Mon ChouChou

Французское бистро от создателей бара Zazazu — Анастасии и Дмитрия Решетниковых. В меню нашлось место почти всем хитам: пончики из картофеля пом-дофин, пате, утка конфи и классические супы (буйабес на компанию вывозят на красивой тележке). Место получилось элегантным с мрамором и лепниной, коллекцией шампанского и завтраками. Стену одного из залов украшает полотно с фрагментами работ Антуана Ватто и Шарля ван Лоо.