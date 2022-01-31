5 главных ресторанных открытий января в Петербурге

Январь традиционно не сильно щедр на ресторанные открытия — мы отобрали всего пять, но самых интересных, долгожданных и громких проектов.
Faro
Коктейльный бар от команды Imbibe с очень конкретной специализацией: дух Южной Европы, крепленые вина и джин-тоники. Здесь два зала, люстра с бахромой, португальская плитка азулежу, а скоро появится бодега — погреб с бочками, в которых будут выдерживаться смешанные напитки.
|ул. Маяковского, 18
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«Конец прекрасной эпохи»
Бар с коктейлями, посвященными эпохе Бродского, винтажной посудой и коллекцией ретро алкоголя в книжном магазине при музее «Полторы комнаты». Такая непростая схема родилась благодаря коллаборации девелопера Максима Левченко и команды El Copitas — единственного российского бара, вошедшего в десятку лучших в мире!
|ул. Короленко, 14
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Mon ChouChou
Французское бистро от создателей бара Zazazu — Анастасии и Дмитрия Решетниковых. В меню нашлось место почти всем хитам: пончики из картофеля пом-дофин, пате, утка конфи и классические супы (буйабес на компанию вывозят на красивой тележке). Место получилось элегантным с мрамором и лепниной, коллекцией шампанского и завтраками. Стену одного из залов украшает полотно с фрагментами работ Антуана Ватто и Шарля ван Лоо.
|Караванная ул., 3/35
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STIM
Главные популяризаторы сырников открыли вторую точку, в этот раз на Петроградском острове. Это двухуровневая гастрокофейня в историческом здании «Иностранного ударника». Кофе от петербургского обжарщика «Дружба народов», винтаж, дерево и компактное меню кухни. Дают запеченный батат с лососем, ризотто с тыквой, бенедикты и скрэмблы.
|Кронверкский, 45
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MNTN COFFEE
Кофейня начала историю с небольшого вагончика, позже появилась точки с видом на залив в Севкабель Порту и в новом гастрокластере улицы Большая Зеленина. На этот раз ребята остановились напротив делового квартала «Невская Ратуша». В меню — 5 видов драников, яйца, панкейки, гребешки и краб.
|Моисеенко, 27
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