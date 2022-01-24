Новый бар Faro на Маяковского: южноевропейские крепленые вина, джин и коктейли от команды Imbibe

Признаться, мы очень ждали открытия Faro — южноевропейского бара от команды Imbibe с креплеными винами — еще осенью. Нам уже перестало хватать солнца, но еще не хотелось запереться дома подальше от всех этих смертоносных сосуль, сугробов и ледяного катка пешеходных улиц. Ну что ж. Обогреться портвейном — всегда дело важное.
Дмитрий Михеев, Михаил Падисов
Все фото предоставлены пресс-службой бара.
Улицу Маяковского теперь освещают два маяка: культовая советская рюмочная и коктейльный Faro («маяк» в переводе с испанского). Дима Михеев и Миша Падисов свой второй проект построили в том же квартале писателей, в 300 шагах от «Имбайба» на месте «Продуктов 24». Сделку мы посчитали успешной, тем более что здесь нас даже будут кормить, в отличие от бара на соседней улице. В Faro переехал и Лионель Рабеаривело — бартендер, с которым вы точно знакомы, если хоть раз устраивали себе приличный бар-хоппинг. Теперь он исполняет оду Южной Европе и крепленым винам, предлагая образцы из коллекции хереса, порто и коктейли на мадейре и вермуте.
Меню открывают 15 напитков по 550 руб каждый.
- Аперитивный насыщенный Rooibos Adonis готовят из выдержанных на ройбуше вермута, хереса и марсалы — сицилийского десертного вина.
- Умамный Prosciutto Fungi с мощным грибным вкусом смешивают на основе хереса и сиропа из белых грибов и соевого соуса, добавляя виски — это вариация на «Олд фешн».
- За категорию гимлетов отвечают коктейль 3D с объемным цитрусовым вкусом на основе юдзу саке, лимонной водки и джина на бергамоте и Laurel Gimlet, с которым Лионель блистал на главном профильном конкурсе Diageo Reserve World Class в 2018 году. Немного маслянистый, с кордиалом из шалфея, эвкалипта и лаврового листа, цветочным джином и сухим хересом.
Еще есть разделы, посвященные «мартини» и джин-тоникам в испанском стиле. В списке есть гастрономичный и солоноватый оливковый, цветочный с бузиной, бергамотовый и голубой со спирулиной. Скоро на кранах появятся микс месяца и ребухито — традиционный коктейль андалусской молодежи, состоящий из хереса и содовой или цитрусового лимонада.
На полках Faro собрано около 40 джинов со всего света, каждый из которых, при желании можно смешать с одним из 17 тоников (от сицилийского лимона и черной оливки до вишни и грейпфрута). Обязательно освободите себя от мук выбора и призовите на помощь бармена, который подскажет что с чем лучше сочетается и вместе с вами подберет гарниш — травы, цитрусы, ягоды, специи, которые завершат напиток. Образцов хватит и на дегустацию джина в чистом виде — с яркими оттенками карри, со вкусом «пыльной книжной полки», с нюансами дикой сливы, таволги или трюфеля Калахари.
Если в некоторых заведениях города нам уже встречались неплохие подборки портвейна, то вот с хересом дела обстоят куда хуже. Faro спровоцировали титанический сдвиг и поставили в карту больше 20 видов шерри — сухих, сладких и смешанных.
Закуски — хамон и коппа из Испании, вяленые томаты с артишоками, сэндвич с курицей и медовым карри, панини с чоризо — подобрала команда ресторана Commons Антона Абрезова. К моменту официального открытия каждая позиция должна быть на месте!
Позже ребята обещают построить бодегу в подвале — погреб с бочками, в которых будут выдерживать смешанные напитки. Путь в нее лежит через пространства двух небольших залов с бело-голубыми португальскими изразцами азулежу, красивой мебелью и небольшим оливковым деревом. Барную стойку украшает светильник-бахрома и морская волна на мраморной плитке.
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