Новый бар Faro на Маяковского: южноевропейские крепленые вина, джин и коктейли от команды Imbibe

На полках Faro собрано около 40 джинов со всего света, каждый из которых, при желании можно смешать с одним из 17 тоников (от сицилийского лимона и черной оливки до вишни и грейпфрута). Обязательно освободите себя от мук выбора и призовите на помощь бармена, который подскажет что с чем лучше сочетается и вместе с вами подберет гарниш — травы, цитрусы, ягоды, специи, которые завершат напиток. Образцов хватит и на дегустацию джина в чистом виде — с яркими оттенками карри, со вкусом «пыльной книжной полки», с нюансами дикой сливы, таволги или трюфеля Калахари.

Если в некоторых заведениях города нам уже встречались неплохие подборки портвейна, то вот с хересом дела обстоят куда хуже. Faro спровоцировали титанический сдвиг и поставили в карту больше 20 видов шерри — сухих, сладких и смешанных.