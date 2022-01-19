«Конец прекрасной эпохи»: как устроен новый бар (и книжный!) в музее Бродского от команды El Copitas Bar

Вход в «Полторы комнаты» Бродского в доме Мурузи теперь осуществляется через сувенирную лавку, книжный магазин и бар «Конец прекрасной эпохи». Переступая порог двери, которая находится прямо напротив Спасо-Преображенского собора, вы попадаете в библиотеку с архитектурой Александра Бродского, где книги держат стены из оголенного кирпича, старинные стеллажи и столы посреди залов. И вы их можете держать в своих руках (и непременно читать!), сидя за барной стойкой и чередуя с коктейлем от команды El Copitas Bar, недавно занявшей 8-ую строчку среди лучших в мире.
Стоит ли нам вырабатывать коллективное привыкание к тому, что теперь в культурных учреждениях приветствуется задержаться на коктейль, сказать не можем, но девелопер Максим Левченко создал для этого идеальные условия. На первом этаже здания, в котором находилась коммуналка поэта Иосифа Бродского, работает книжный магазин и бар. Здесь можно выпить портвейн и коктейли, отражающие дух 60-80-х годов. Закусок нет, вопрос принципиальный, табак для самокруток можно приобрести на месте, а выбор напитков ограничен 4 вариантами:
- «Московский мул», ставший популярным после того, как американцы открыли для себя русскую водку, готовят на основе «Целовальника» — собственного продукта El Copitas Bar, имбирного лимонада и кордиала из черемухи.
- «Порто-ронко» — крепкий коктейль на выдержанном роме с мягкими оттенками портвейна, который пили герои романа Ремарка «Три товарища». Перечисленные ингредиенты, нужно сказать, были в ходу в Советском Союзе.
- Пряный и цитрусовый «Феникс» с ликером фалернум, который готовится из рома и специй.
- В «драй мартини» вместо вермута добавляют Пино де Шарант – крепленое французское вино, и подсушивающий вкус напитка кюммель – ликер на основе тмина.
Все отдают в винтажных бокалах – советской и почти антикварной посуде из сервантов наших бабушек. Лаконичный листинг сделали динамическим. Со сменой сезонов напитки – как чистые, так и смешанные – тоже будут меняться. Возможно, ближе к лету красное/белое/оранжевое станет розовым и игристым, появятся граппа и джин.
На полке за барной стойкой хранится небольшая коллекция ретро алкоголя – образцов из тех же партий, которые оценивал сам Иосиф Александрович. Бутылки зафиксированы на фотографии рабочего места Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки. Заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память.
Артем Перук
Cооснователь El Copitas Bar
«Максим Левченко пригласил нас в музей, когда вход еще был через парадную, мы пообщались и решили сделать что-то совместное. Сначала обсуждали ужин, потом думали о создании бутилированных коктейлей лимитированной серии, посвященных музею. В итоге все эти разговоры в течение нескольких встреч дошли до «А давайте попробуем сделать что-то в книжном магазине!» Нам нужны были очень простые в воспроизведении коктейли (ни одного из наших работников присутствовать на месте не будет), отражающие дух времени, предпочтения Бродского, его воспоминания. Мы отыскали больше половины релизов с фотографии его рабочего места, это было нелегко: что-то нашли в Лондоне, когда были на премии The World's 50 Best Bars, с чем-то помогали наши друзья-коллекционеры со всего мира.
Никто не хотел «падать в китч», заворачивать коктейли в стихи или декламировать их. Мы сделали классные напитки, отражающие дух того комьюнити. Это первый книжный магазин с барной мини-станцией прямо за прилавком, где продаются книги. Девчонки там знают гораздо больше про литературный аспект разработки коктейлей, чем мы. Они с каждым напитком могут подать какой-то интересный факт, случай и посоветовать подходящую к нему книгу.
Коктейльная культура – это не то что у тебя в бокале, а что у тебя на уме и на душе, когда ты держишь этот бокал. Если бартендер может сделать вклад в культуру своего города, то это тот самый вклад. Я горжусь этим проектом».
Катя Пантелеева
Куратор книжного направления в музее Бродского
«Команда музея восстановила исторический приступок из путиловского камня, который был уничтожен во времена бывших «жильцов». Очень приятно, что в Петербурге вместо кальянных (ранее это помещение было занято подобным заведением) открываются книжные с баром. Это новая эра.
Кстати, в доме Мурузи еще находится невероятная квартира площадью около 600 квадратных метров с несколькими десятками комнат. Настоящий дворец в жилом доме. Это архитектурное наследие, скрытое и незаметно с улицы. Стены украшены мавританскими орнаментами, оригинальным декором конца 19 века. Еще там есть курительная комната с кальянами. Это частная собственность одного финского бизнесмена».
В книжном магазине соединена и новая литература, и букинистическая. Здесь не только те произведения Бродского и книги, которые повлияли на поэта (есть знаменитый список, составленный им для студентов), но и книги о нем, авторы, на кого, по мнению музея, повлиял сам Иосиф Александрович. Ни один независимый книжный не возможен без актуальной подборки литературы по искусствоведению, филологии, фотографии, архитектуре, не исключающей художественную прозу и поэзию, как классическую, так и современную. Поэты-шестидесятники, альбомы по искусству, книги об американской культуре и ленинградское неофициальное искусство.
Вход в музей осуществляется через секретный проход еще одного зала – там прорубили окно, чтобы не тревожить соседей по жилой парадной. Здесь тоже книги: целый алтарь с изданиями о нем и книгами его друзей. Тут же продают сувениры, а рядом – раритетная оригинальная картотека с открытками, на которых стихи поэта, его рисунки и фотографии, сделанные его отцом.
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