«Конец прекрасной эпохи»: как устроен новый бар (и книжный!) в музее Бродского от команды El Copitas Bar

Cооснователь El Copitas Bar

«Максим Левченко пригласил нас в музей, когда вход еще был через парадную, мы пообщались и решили сделать что-то совместное. Сначала обсуждали ужин, потом думали о создании бутилированных коктейлей лимитированной серии, посвященных музею. В итоге все эти разговоры в течение нескольких встреч дошли до «А давайте попробуем сделать что-то в книжном магазине!» Нам нужны были очень простые в воспроизведении коктейли (ни одного из наших работников присутствовать на месте не будет), отражающие дух времени, предпочтения Бродского, его воспоминания. Мы отыскали больше половины релизов с фотографии его рабочего места, это было нелегко: что-то нашли в Лондоне, когда были на премии The World's 50 Best Bars, с чем-то помогали наши друзья-коллекционеры со всего мира.

Никто не хотел «падать в китч», заворачивать коктейли в стихи или декламировать их. Мы сделали классные напитки, отражающие дух того комьюнити. Это первый книжный магазин с барной мини-станцией прямо за прилавком, где продаются книги. Девчонки там знают гораздо больше про литературный аспект разработки коктейлей, чем мы. Они с каждым напитком могут подать какой-то интересный факт, случай и посоветовать подходящую к нему книгу.

Коктейльная культура – это не то что у тебя в бокале, а что у тебя на уме и на душе, когда ты держишь этот бокал. Если бартендер может сделать вклад в культуру своего города, то это тот самый вклад. Я горжусь этим проектом».