10 видов сырников и советский авангард: на Кронверкском открылась вторая кофейня STIM

В историческом здании «Иностранного ударника» шеф-повар Василий Губанов кроме сырников готовит запеченный батат с карамелизированным лососем, салат с медовыми креветками и дыней и ризотто с тыквой. Кофе варят на зерне петербургского обжарщика «Дружба народов»

В 1935 г. дом со строгим и аскетичным фасадом объединил под одной крышей тусовку ленинградских иностранных рабочих, а команда постаралась сохранить историю здания, добавив акценты: винтаж, материалы из дерева, растения, обилие света и воздуха.