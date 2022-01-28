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10 видов сырников и советский авангард: на Кронверкском открылась вторая кофейня STIM

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Фотографии предоставлены пресс-службой заведения

Фотографии предоставлены пресс-службой заведения

На Кронверкском пр., 45, открылась вторая гастрокофейня STIM, которую мы знаем по 10 видам сырников, созданных по мотивам культовых сериалов и фильмов.

Фотографии предоставлены пресс-службой заведения

Фотографии предоставлены пресс-службой заведения

В историческом здании «Иностранного ударника» шеф-повар Василий Губанов кроме сырников готовит запеченный батат с карамелизированным лососем, салат с медовыми креветками и дыней и ризотто с тыквой. Кофе варят на зерне петербургского обжарщика «Дружба народов»

В 1935 г. дом со строгим и аскетичным фасадом объединил под одной крышей тусовку ленинградских иностранных рабочих, а команда постаралась сохранить историю здания, добавив акценты: винтаж, материалы из дерева, растения, обилие света и воздуха.

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