8 безалкогольных алкогольных коктейлей в заведениях Петербурга

Ресторан высокой нордической кухни мы любим прежде всего за эстетику абсолютно всех деталей. Так и безалкогольные коктейли здесь не просто «лимонады с фруктами», но красивая, честная вариация. Лавандовый сауэр делают, как и положено, с белком и лимоном, добавляя асаи, а ромашковый физ готовят с медом и на безалкогольном вине.

пр. Добролюбова, 11

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