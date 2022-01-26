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8 безалкогольных алкогольных коктейлей в заведениях Петербурга

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Ром или джин собственного производства, сауэры и физы — все нулевой крепости! Редакция «Собака.ru» нашла 8 новых коктейлей на альтернативном алкоголе в заведениях города. 

Вика Свид

Recolte

Ресторан высокой нордической кухни мы любим прежде всего за эстетику абсолютно всех деталей. Так и безалкогольные коктейли здесь не просто «лимонады с фруктами», но красивая, честная вариация. Лавандовый сауэр делают, как и положено, с белком и лимоном, добавляя асаи, а ромашковый физ готовят с медом и на безалкогольном вине. 

пр. Добролюбова, 11
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Лиза Лясина

Berry Gimlet

Лиза Лясина

Mango Punch

Mr. Pinky 

В Доходном доме Лишке настроили свое производство петербургского безалкогольного джина: воду около недели настаивают на специях и травах, а после пропускают через дистилляционный куб. Используемые ботаникалы скрывать не стали, внутри — ягоды и побеги можжевельника, крымская лаванда, розмарин, шалфей, черный перец, лимонная вербена, лист кафрского лайма. На основе джина с нулевой крепостью готовят коктейли вроде мангового  пунша с сельдереем и спирулиной и ягодного гимлета.

Люблинский пер., 9
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Артем Михайлов

Hentai Daiquiri

Артем Михайлов

Tokyo Negroni 2.0

Made in China

Hentai Daiquiri — синхронный твист «Дайкири» и Porn Star Martini — делают из безалкогольных рома и игристого, лимонного сока и личи. А вот процесс приготовления «Негрони» значительно сложнее: микс обычных джина, вермута и биттера, которые загружают в выпарную колбу роторного испарителя и запускают процесс дистилляции. В результате в ней остается нужная нам безалкогольная часть, в которую добавляют каплю танинов красным б/а вином. 

Большая Морская ул., 35
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Ира Изотова

Faro

В свежеоткрывшемся баре с креплеными винами от команды Imbibe нашлось место и для безобидных напитков. На безалкогольном игристом смешивают Porn Star Martini c маракуйей и ванильным кордиалом. 


ул. Маяковского, 18
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Рома Сабанаев

Tagliatella Caffe

Бар с полностью женским кастингом просто не мог обойти «Беллини» — проитальянская компонента «Тальятеллы» определяет и коктейльную составляющую. Внутри два ингредиента: безалкогольное игристое и персиковое пюре.  

пр. Литейный 61
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Paloma Cantina

Спритц в мексиканской кантине совсем как настоящий! Померанца — азиатский плод похожий на гибрид апельсина, помело и мандарина — соединяют с жженным карамельным сахаром и безалкогольными винами: красным и игристым.  

Садовая ул., 8/7
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