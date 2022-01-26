8 безалкогольных алкогольных коктейлей в заведениях Петербурга

Ром или джин собственного производства, сауэры и физы — все нулевой крепости! Редакция «Собака.ru» нашла 8 новых коктейлей на альтернативном алкоголе в заведениях города.
Recolte
Ресторан высокой нордической кухни мы любим прежде всего за эстетику абсолютно всех деталей. Так и безалкогольные коктейли здесь не просто «лимонады с фруктами», но красивая, честная вариация. Лавандовый сауэр делают, как и положено, с белком и лимоном, добавляя асаи, а ромашковый физ готовят с медом и на безалкогольном вине.
|пр. Добролюбова, 11
Узнать подробнее
Mr. Pinky
В Доходном доме Лишке настроили свое производство петербургского безалкогольного джина: воду около недели настаивают на специях и травах, а после пропускают через дистилляционный куб. Используемые ботаникалы скрывать не стали, внутри — ягоды и побеги можжевельника, крымская лаванда, розмарин, шалфей, черный перец, лимонная вербена, лист кафрского лайма. На основе джина с нулевой крепостью готовят коктейли вроде мангового пунша с сельдереем и спирулиной и ягодного гимлета.
|Люблинский пер., 9
Узнать подробнее
Made in China
Hentai Daiquiri — синхронный твист «Дайкири» и Porn Star Martini — делают из безалкогольных рома и игристого, лимонного сока и личи. А вот процесс приготовления «Негрони» значительно сложнее: микс обычных джина, вермута и биттера, которые загружают в выпарную колбу роторного испарителя и запускают процесс дистилляции. В результате в ней остается нужная нам безалкогольная часть, в которую добавляют каплю танинов красным б/а вином.
|Большая Морская ул., 35
Узнать подробнее
Faro
В свежеоткрывшемся баре с креплеными винами от команды Imbibe нашлось место и для безобидных напитков. На безалкогольном игристом смешивают Porn Star Martini c маракуйей и ванильным кордиалом.
|
ул. Маяковского, 18
Узнать подробнее
Tagliatella Caffe
Бар с полностью женским кастингом просто не мог обойти «Беллини» — проитальянская компонента «Тальятеллы» определяет и коктейльную составляющую. Внутри два ингредиента: безалкогольное игристое и персиковое пюре.
|пр. Литейный 61
Узнать подробнее
Paloma Cantina
Спритц в мексиканской кантине совсем как настоящий! Померанца — азиатский плод похожий на гибрид апельсина, помело и мандарина — соединяют с жженным карамельным сахаром и безалкогольными винами: красным и игристым.
|Садовая ул., 8/7
Узнать подробнее
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.