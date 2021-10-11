Кафе от «Ночлежки» появится в «Бертгольд Центре»

В заведении с «транзитным трудоустройством» вместе с постоянными сотрудниками будут работать стажеры — бездомные подопечные «Ночлежки». С помощью этого проекта от 15 до 20 человек в год смогут осваивать новую профессию. Меню будущего кафе помогают составлять шефы Дмитрий Блинов (Duoband), Антон Абрезов (Commons) и Александр Берковский («Общество чистых тарелок», Mishka Bar).

Договор с площадкой уже заключен, помещение в 200 квадратных метров организации передадут 1 ноября. «Мы сейчас готовим дизайн-проект, все считаем и на всем экономим, но понятно, что деньги все равно понадобятся», — написал Григорий Свердлин. Поддержать проект можно здесь.