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Открытия

Кафе от «Ночлежки» появится в «Бертгольд Центре»

«Ночлежка» откроет кафе в «Бертгольд Центре» на Гражданской ул., 13-15. Об этом сообщил Григорий Свердлин, директор благотворительной организации, в своем фейсбук-аккаунте. 

В заведении с «транзитным трудоустройством» вместе с постоянными сотрудниками будут работать стажеры — бездомные подопечные «Ночлежки». С помощью этого проекта от 15 до 20 человек в год смогут осваивать новую профессию. Меню будущего кафе помогают составлять шефы Дмитрий Блинов (Duoband), Антон Абрезов (Commons) и Александр Берковский («Общество чистых тарелок», Mishka Bar).

Договор с площадкой уже заключен, помещение в 200 квадратных метров организации передадут 1 ноября. «Мы сейчас готовим дизайн-проект, все считаем и на всем экономим, но понятно, что деньги все равно понадобятся», — написал Григорий Свердлин. Поддержать проект можно здесь

Григорий Свердлин — о росте бездомности в Петербурге, кафе с транзитным трудоустройством и приюте в Ленобласти

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Люди:
Григорий Свердлин, Александр Берковский, Антон Абрезов, Дмитрий Блинов

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