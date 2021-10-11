Григорий Свердлин («Ночлежка») — о росте бездомности в Петербурге, открытии кафе с транзитным трудоустройством и приюте в Ленобласти

В этом году «Ночлежка» открывает в Петербурге кафе, где смогут работать подопечные благотворительного фонда, а меню разработают шеф-повара и рестораторы Дмитрий Блинов, Антон Абрезов и Александр Берковский. О новом социально-гастрономическом проекте, а также строительстве целого приюта для пожилых и людей с инвалидностью в Ленобласти «Собака.ru» рассказал Григорий Свердлин, гендиректор «Ночлежки».
О прогрессировании бездомности
Только за текущий год количество бездомных увеличилось не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, поскольку в последнее время ощущается экономический кризис, усугубленный пандемией. Но никто не отменял основные факторы, благодаря которым люди оказываются на улице: переезд в другой город в поисках работы и невозможность найти жилье, семейные конфликты, мошенничество, выпуск из мест лишения свободы и детских интернатов. Проекты «Ночлежки» весь Петербург охватить не могут, как и другие благотворительные организации.
О новых проектах
У нас есть планы на пять лет вперед, но из-за политической и экономической обстановок сложно сориентироваться. Первый наш проект — кафе с возможностью транзитного трудоустройства для подопечных. Похожие места я увидел во время поездок в Оксфорд и Лондон в 2018 году. Решил реализовать идею в России, но адаптировать ее под наши реалии.
В рамках проекта трудоспособные клиенты «Ночлежки», восстановившие документы, смогут обучиться в нашем кафе на повара или официанта за несколько месяцев, а затем устроиться в заведения к нашим партнерам. На прошлой неделе мы подписали договор об аренде помещения. Сейчас вместе с профессиональными петербургскими рестораторами Дмитрием Блиновым, Александром Берковским и Антоном Абрезововым будем продумывать меню. Откроем кафе через пару месяцев в Бертгольд центре. Вся прибыль от него пойдет на нужды фонда.
Также в начале следующего года планируем открыть приют для пожилых и людей с инвалидностью в Гатчине, где нуждающиеся смогут временно проживать. Помещение будет рассчитано на 15 подопечных. Условия для проживания будут комфортнее, чем в реабилитационном центре на Боровой улице. Наши социальные работники, юристы и психологи помогут клиентам воссоединиться с родственниками или оформить инвалидность и устроиться в специализированные интернаты или дома престарелых.
О благотворительности
В России благотворительность — очень молодое явление. Только в 1991 году в стране появился закон о некоммерческих организациях, что послужило толчком к развитию. На серьезный уровень эта сфера вышла у нас от силы 10-15 лет назад. На данный момент не только в Петербурге, но и в других российских городах можно заметить интересную тенденцию: 90% волонтеров — молодые люди, в то время как в Европе — пожилые. Основной предпосылкой является советское прошлое, когда люди даже не думали о том, что можно рассчитывать не только на государство, но и на себя.
До европейского уровня нашей стране расти еще лет 10, но те цифровые решения, которые существуют сейчас (например, краудфандинг и электронная рассылка) уже значительно влияют на скорость вовлечения людей в благотворительность. В ближайшей перспективе 60-70 процентов населения будут так или иначе заинтересованы этой сферой. И сегодняшние молодые волонтеры, выходя на пенсию, будут продолжать в свободное время заниматься благотворительностью.
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