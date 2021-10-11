Григорий Свердлин («Ночлежка») — о росте бездомности в Петербурге, открытии кафе с транзитным трудоустройством и приюте в Ленобласти

О прогрессировании бездомности

Только за текущий год количество бездомных увеличилось не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, поскольку в последнее время ощущается экономический кризис, усугубленный пандемией. Но никто не отменял основные факторы, благодаря которым люди оказываются на улице: переезд в другой город в поисках работы и невозможность найти жилье, семейные конфликты, мошенничество, выпуск из мест лишения свободы и детских интернатов. Проекты «Ночлежки» весь Петербург охватить не могут, как и другие благотворительные организации.

О новых проектах

У нас есть планы на пять лет вперед, но из-за политической и экономической обстановок сложно сориентироваться. Первый наш проект — кафе с возможностью транзитного трудоустройства для подопечных. Похожие места я увидел во время поездок в Оксфорд и Лондон в 2018 году. Решил реализовать идею в России, но адаптировать ее под наши реалии.