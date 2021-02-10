Свои требования к возобновлению работы фуд-кортов в Петербурге озвучила 10 февраля главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Среди них — заполняемость не более 50% и соблюдение санитарных правил.

Чтобы разрешение Роспотребнадзора вступило в силу, губернатор Петербурга Александр Беглов должен внести необходимые изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Как пишет «Фонтанка», новая редакция может быть выпущена уже в эту пятницу.

Напомним, в минувший понедельник, 9 февраля, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил о том, что работа фуд-кортов может быть возобновлена в ближайшее время. Соответствующее постановление правительства города уже подготавливается.

Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась, Смольный переходит от временных и чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом к постоянным и планомерным действиям. Так, уже в ближайшее время в торговых центрах города откроются пункты вакцинации. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки».