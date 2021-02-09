Смольный готовится возобновить работу фуд-кортов «в ближайшее время»

Постановление готовит экономический блок правительства Петербурга. В нем предусматривается не только открытие фуд-кортов, но и увеличение разрешенного числа посетителей для театров. «Мы готовим такое распоряжение, и в ближайшее время оно может быть подписано», — приводит «Петербургский дневник» слова Евгения Елина. Как отметил вице-губернатор, окончательное решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

Напомним, эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась, Смольный переходит от временных и чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом к постоянным и планомерным действиям. Так, уже в ближайшее время в торговых центрах города откроются пункты вакцинации. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки».