Хачапури, хинкали и «старты» в стол: на Петроградской открылось второе бистро Georgiani

«Старты» предлагают заказывать в стол. Это салат Georgiani — мешочек из грузинского сыра с авокадо, томатами и соусом из базилика, гебжалия — молодой грузинский сыр в мятном соусе, Georgiani Plate — большая тарелка с грузинским сыром, мчади и четырьмя видами пхали.

Помимо классических видов хинкали, появились два новых must eat — с креветкой и лососем, а также с надуги, зеленью и мятой. Раздел со сладким пополнил торт бабушки Мадонны — медовый кекс с грецким орехом и заварным кремом по рецепту бабушки Анри Бера, идейного вдохновителя проекта.

Хачапури по-аджарски здесь неизменно приготовят хрустящими и без лишнего теста — в Грузии такой способ называют «цомгамоцлили». «На Василеостровском рынке это абсолютный фаворит среди гостей — каждые выходные заказывают не менее ста порций», — поделились с «Собака.ru» авторы бистро.