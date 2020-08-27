На Чкаловском проспекте открылось второе флагманское бистро Georgiani. Акцент в компактном меню по-прежнему сделан на современное прочтение грузинской кухни, а главные специалитеты — хачапури, хинкали и новый раздел «старты» в стол.
Хачапури, хинкали и «старты» в стол: на Петроградской открылось второе бистро Georgiani
«Старты» предлагают заказывать в стол. Это салат Georgiani — мешочек из грузинского сыра с авокадо, томатами и соусом из базилика, гебжалия — молодой грузинский сыр в мятном соусе, Georgiani Plate — большая тарелка с грузинским сыром, мчади и четырьмя видами пхали.
Помимо классических видов хинкали, появились два новых must eat — с креветкой и лососем, а также с надуги, зеленью и мятой. Раздел со сладким пополнил торт бабушки Мадонны — медовый кекс с грецким орехом и заварным кремом по рецепту бабушки Анри Бера, идейного вдохновителя проекта.
Хачапури по-аджарски здесь неизменно приготовят хрустящими и без лишнего теста — в Грузии такой способ называют «цомгамоцлили». «На Василеостровском рынке это абсолютный фаворит среди гостей — каждые выходные заказывают не менее ста порций», — поделились с «Собака.ru» авторы бистро.
Винную карту создала Анастасия Горбовская, выходец из Duoband и управляющая обоих бистро Georgiani. За дизайн-проект нового заведения отвечало архитектурное бюро Paum, ранее работавшее с Italy на Виленском и «Банщиками». Под их началом в небольшом помещении на 25 посадочных мест появились панорамные окна, синяя плитка-хамелеон ручной работы, которую керамистка Нино Ковалевская обжигала вручную, живые растения и расписанные стены.
Дизайн формы для команды продумал артист визуального искусства Ника Кутелия. Посуда — дело рук керамистов из студии Ivvi Алексея Кравцова.
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Georgiani
Адрес: Чкаловский проспект, 38
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