Минпромторг предложил добавить в список параллельного импорта алкогольные напитки

В документе предлагают импортировать без получения согласия правообладателя виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов. В том числе Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy и Jack Daniel’s.

В перечне также указаны безалкогольные напитки, уксус, минеральное топливо, нефть ‎и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены. Кроме того, параллельный импорт в России собираются продлить на 2023 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров