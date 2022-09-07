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Параллельный импорт в России хотят продлить на 2023 год

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Параллельный импорт в России собираются продлить на 2023 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

Министр отметил, что такое решение уже подготовлено. «Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — добавил он.

По словам Мантурова, формат параллельного импорта в 2023 году будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Ранее о продлении параллельного импорта в России сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако тогда в пресс-службе министерства не стали комментировать его слова.

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