Параллельный импорт в России хотят продлить на 2023 год

Министр отметил, что такое решение уже подготовлено. «Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — добавил он.

По словам Мантурова, формат параллельного импорта в 2023 году будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Ранее о продлении параллельного импорта в России сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако тогда в пресс-службе министерства не стали комментировать его слова.