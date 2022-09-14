СМИ показали новый дизайн упаковки «Вкусно — и точка»

Появились первые изображения новых упаковок бургеров, напитков и картошки в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка». В дизайне использован логотип экс-McDonald’s в России и его главные цвета — оранжевый и темно-зеленый.
Изображения новых упаковок опубликовал Telegram-канал Shot. «Бургеры — бургерами, но все ждали, когда монотонные пакетики и стаканчики станут красочными и брендированными. И вот — дождались (пока виртуальной версии)», — пишет издание. О том, когда новые упаковки появятся в ресторанах сети, не сообщается.
Напомним, McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно — и точка» в середине июня. Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно — и точка». Первые рестораны обновленной сети открылись в Москве и Московской области 12 июня.
Позже генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев подвел итоги перезапуска и рассказал о планах компании. Запуск доставки, сохранение философии предшественника и появление в меню пива — публикуем главные тезисы.
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