СМИ показали новый дизайн упаковки «Вкусно — и точка»

Напомним, McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно — и точка» в середине июня. Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно — и точка». Первые рестораны обновленной сети открылись в Москве и Московской области 12 июня.

Позже генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев подвел итоги перезапуска и рассказал о планах компании. Запуск доставки, сохранение философии предшественника и появление в меню пива — публикуем главные тезисы.