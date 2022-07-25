Когда будет запущена доставка из ресторанов «Вкусно — и точка»? А пиво появится? Рассказал гендиректор сети Пароев

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (экс-McDonald’s) Олег Пароев в интервью РБК подвел итоги перезапуска и рассказал о планах компании. Запуск доставки, сохранение философии предшественника и появление в меню пива — публикуем главные тезисы.
Результат перезапуска McDonald’s во «Вкусно — и точка» Пароев назвал «очень впечатляющим»: «За 30 дней с момента перезапуска мы открыли больше 300 предприятий, обслужили больше 20 миллионов человек, продали больше 20 миллионов бургеров за это время, порядка 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе. Мы можем сказать, что, действительно, наши гости нас ждали, скучали по нам».
Рост цен в меню Пароев объяснил «подросшими закупочными ценами». «Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов», — заявил он.
В дальнейшем «Вкусно — и точка» обещает сохранить философию McDonald’s и остаться доступным общепитом для широкого круга потребителей. За основу будут брать систему работы, выстроенную McDonald’s за 30 лет работы: «Это и система оценки качества, и огромные масштабы нашего производства и продаж, которые позволяют нам размывать постоянные издержки и таким образом поддерживать доступные цены».
Пиво, о добавлении в меню которого сообщалось ранее, во «Вкусно — и точка» не появится: такова позиция компании. «Абсолютно точно нет», — заявил Пароев.
Зато будет запущена собственная доставка — сделать это планируется в конце августа-начале сентября 2022 года. По словам гендиректора сети, предварительно необходимо открыть все предприятия, и только после этого запускать доставку.
Напомним, McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно — и точка» в середине июня. Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно — и точка». Первые рестораны обновленной сети открылись в Москве и Московской области 12 июня.
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