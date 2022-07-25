Когда будет запущена доставка из ресторанов «Вкусно — и точка»? А пиво появится? Рассказал гендиректор сети Пароев

Результат перезапуска McDonald’s во «Вкусно — и точка» Пароев назвал «очень впечатляющим»: «За 30 дней с момента перезапуска мы открыли больше 300 предприятий, обслужили больше 20 миллионов человек, продали больше 20 миллионов бургеров за это время, порядка 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе. Мы можем сказать, что, действительно, наши гости нас ждали, скучали по нам».

Рост цен в меню Пароев объяснил «подросшими закупочными ценами». «Наши цены, да, они немного выросли. Они выросли меньше, чем у наших конкурентов», — заявил он.

В дальнейшем «Вкусно — и точка» обещает сохранить философию McDonald’s и остаться доступным общепитом для широкого круга потребителей. За основу будут брать систему работы, выстроенную McDonald’s за 30 лет работы: «Это и система оценки качества, и огромные масштабы нашего производства и продаж, которые позволяют нам размывать постоянные издержки и таким образом поддерживать доступные цены».

Пиво, о добавлении в меню которого сообщалось ранее, во «Вкусно — и точка» не появится: такова позиция компании. «Абсолютно точно нет», — заявил Пароев.

Зато будет запущена собственная доставка — сделать это планируется в конце августа-начале сентября 2022 года. По словам гендиректора сети, предварительно необходимо открыть все предприятия, и только после этого запускать доставку.