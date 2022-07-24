Глава «Вкусно — и точка»: в ресторанах появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

В меню новых ресторанов остались позиции «Макдоналдса», но они получили новые названия: бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки.

Однако «Биг Мак» и «Макфлурри» отсутствовали в меню. По словам Олега Пароева, эти блюда планируют вернуть, но с некоторыми изменениями. В частности, в «Биг Маке» хотят заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу. «И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — отметил гендиректор сети.

Также во «Вкусно — и точка» включат в меню аналог «Макфлурри». Для производства этого мороженого «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом. Компания собирается заменить эту технологию.

«В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли», — подчеркнул он.