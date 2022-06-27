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Стало известно, когда откроются все точки экс-McDonald’s в России

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», работающая на базе ушедшего из России McDonald’s, откроет до сентября оставшиеся точки. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Пароев, пишет РИА Новости.

Photography / Shutterstock.com

Сейчас в России работает 140 обновленных заведений. Еще три ресторана заново открылись в Сочи сегодня, 27 июня. Всего в стране работало 850 точек McDonald’s.

«К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем, но все это требует определенного времени», — сказал Пароев.

Напомним, сеть «Вкусно и точка» поделилась полным списком ресторанов, которые открылись 22 июня. В него вошли 14 точек в Петербурге. Рассказываем, какие именно заведения открылись под обновленной вывеской.

«Вкусно — и точка» в Петербурге: каким получился российский ответ ушедшему McDonald’s

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