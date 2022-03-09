Еду из «Макдональдс» перепродают на «Авито». Цены доходят до 50 тысяч рублей

Россияне продают наггетсы и пирожки с вишней, соусы поштучно, гамбургеры и даже целые ужины: 2 пакета еды из «Макдональдс» можно приобрести за 45 000 руб. «Креветки еще теплые, отправлю курьером», — говорится в одном из объявлений.

Только по Петербургу размещено более 2000 таких предложений. Все перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.