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Еду из «Макдональдс» перепродают на «Авито». Цены доходят до 50 тысяч рублей

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8 марта McDonald's заявила, что закрывает в России 850 ресторанов, уточнив, что это временная мера. Следом на «Авито» появились объявления о продаже еды из самой известной фастфуд-сети.

Россияне продают наггетсы и пирожки с вишней, соусы поштучно, гамбургеры и даже целые ужины: 2 пакета еды из «Макдональдс» можно приобрести за 45 000 руб. «Креветки еще теплые, отправлю курьером», — говорится в одном из объявлений.

Только по Петербургу размещено более 2000 таких предложений. Все перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.

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