Кафе «Вход с улицы» от «Ночлежки» откроется в Петербурге в конце марта

Григорий поделился видео и рассказал, что два будущих работника заведения — бывшие бездомные. В рамках проекта трудоспособные подопечные «Ночлежки», восстановившие документы, смогут обучиться в кафе на повара или официанта за несколько месяцев, а затем устроиться в заведения к партнерам проекта. Вся прибыль от него пойдет на нужды фонда.

Напомним, ранее глава благотворительной организации заявил, что покинул Россию.