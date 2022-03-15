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Кафе «Вход с улицы» от «Ночлежки» откроется в Петербурге в конце марта

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Кафе с транзитным трудоустройством «Вход с улицы» от благотворительного проекта «Ночлежка» откроется в Бертгольд центре уже 26 марта, об этом сообщил экс-директор петербургского филиала Григорий Свердлин в своем телеграм-канале.

Григорий поделился видео и рассказал, что два будущих работника заведения — бывшие бездомные. В рамках проекта трудоспособные подопечные «Ночлежки», восстановившие документы, смогут обучиться в кафе на повара или официанта за несколько месяцев, а затем устроиться в заведения к партнерам проекта. Вся прибыль от него пойдет на нужды фонда.

Напомним, ранее глава благотворительной организации  заявил, что покинул Россию. 

Григорий Свердлин («Ночлежка») — о росте бездомности в Петербурге, открытии кафе с транзитным трудоустройством и приюте в Ленобласти

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