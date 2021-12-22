«Вход с улицы» — проект транзитного трудоустройства, площадка, где бывшие бездомные люди смогут осваивать профессии поваров, официантов, барменов, набираться опыта, получать рекомендации именитых шефов и рестораторов, а дальше самостоятельно устраиваться на работу и больше не нуждаться в помощи «Ночлежки». Помимо этого, благотворительная организация обещает открыть «просто отличный ресторан, куда одинаково приятно будет заглянуть на ланч или привести друзей в день рождения».

Планировалось, что кафе откроется в «Бертгольд Центре». В начале октября был заключен договор с площадкой — помещение в 200 квадратных метров должны были передать организации 1 ноября. Однако открытие так и не состоялось. Для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, «Ночлежка» открыла сбор средств. Всего на запуск кафе необходимо 2 миллиона 500 тысяч рублей, более 734 тысяч уже собраны.

Поддержать сбор средств и помочь «Ночлежке» открыть кафе «Выход с улицы» можно по ссылке.