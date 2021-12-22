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«Ночлежка» отложила запуск собственного кафе. Чтобы открыть заведение, нужно еще 1,7 млн рублей

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Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила сбор средств на открытие собственного кафе. Чтобы заведение под названием «Выход с улицы» появилось, нужно еще более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

«Вход с улицы» — проект транзитного трудоустройства, площадка, где бывшие бездомные люди смогут осваивать профессии поваров, официантов, барменов, набираться опыта, получать рекомендации именитых шефов и рестораторов, а дальше самостоятельно устраиваться на работу и больше не нуждаться в помощи «Ночлежки». Помимо этого, благотворительная организация обещает открыть «просто отличный ресторан, куда одинаково приятно будет заглянуть на ланч или привести друзей в день рождения».

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Планировалось, что кафе откроется в «Бертгольд Центре». В начале октября был заключен договор с площадкой — помещение в 200 квадратных метров должны были передать организации 1 ноября. Однако открытие так и не состоялось. Для того, чтобы воплотить задумку в жизнь, «Ночлежка» открыла сбор средств. Всего на запуск кафе необходимо 2 миллиона 500 тысяч рублей, более 734 тысяч уже собраны.

Поддержать сбор средств и помочь «Ночлежке» открыть кафе «Выход с улицы» можно по ссылке.

Благотворительная организация «Ночлежка»

О запуске кафе «Выход с улицы»:

«Не может быть, если потерял работу, значит, бездомный. А пойти работать уборщиком, дворником, разнорабочим не пробовал? Там еще и общежитие есть. Просто не хотят работать на трудной работе».

Сталкиваемся с такими комментариями чаще, чем хотелось бы. А сейчас, готовясь к запуску ресторана «Вход с улицы», где выпускники наших программ реабилитации смогут осваивать новые профессии и набираться опыта, особенно много думаем о жестоком и несправедливом стереотипе «Просто работать не хотят». Почему несправедливом? Потому что именно переезд в другой город в поисках работы — самая распространенная причина бездомности. 32,6% людей, пришедших за помощью в «Ночлежку», именно так оказались на улице — в поисках честного заработка и возможности жить и обеспечивать себя и близких.

Пожалуйста, поддержите наш сбор и расскажите о нем на своих страницах, чтобы помочь Ночлежке открыть «Вход с улицы», — проект, который даст людям с опытом бездомности возможность становиться на ноги и возвращаться к обычной жизни.

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