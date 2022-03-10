Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин уехал из России

Григорий Свердлин написал, что переживает за свою безопасность и опасается «подставить "Ночлежку" своими выступлениями», поэтому принял решение — покинуть Россию. «В общем, я кинул пару рюкзаков и складной велик в машину и уехал из страны — самое сложное решение в моей жизни, by far. Не знаю, что будет дальше. Был целый мир и нет его». <...> Последние 11 лет были очень тяжелыми и очень счастливыми. Вряд ли какое-либо дело и какие-либо люди вокруг изменили бы меня больше [чем "Ночлежка"]. Спасибо всем, кто был рядом. Уверен, что "Ночлежка" отлично справится и без меня. Иначе грош мне цена как руководителю. В конце концов я все равно собирался уходить в конце 2023, еще в декабре сказал об этом коллегам», — пишет Григорий Свердлин.

В какую страну он переехал, экс-глава благотворительной организации не уточнил. Но в посте заявил, что новым директором станет Даниил Краморов — волонтер раньше занимал должность руководителя отдела привлечения ресурсов и PR.

Напомним, на март благотворительная организация ранее анонсировала открытие ресторана в «Бертгольд Центре» — «Вход с улицы» — проект транзитного трудоустройства, где бывшие бездомные (подопечные «Ночлежки») смогут осваивать профессии поваров, официантов, барменов, а дальше самостоятельно устраиваться на работу.