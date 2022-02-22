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Шеф-повара Антонио Фреза, Никита Сечин и Мария Дементьева вместе с петербуржцами напекут блинов для подопечных «Ночлежки»

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Шеф-повара лучших петербургских ресторанов Sea, Signora!, Saviv, Merula и Saro вместе с горожанами приготовят блины для подопечных «Ночлежки». Бесплатные мастер-классы будут проходить с 25 по 27 февраля в универмаге Au Pount Rouge.

Shutterstock.com

Акцию назвали #бегипеки. Открытые уроки по выпеканию блинов проведут шеф-повара Антонио Фреза (Sea, Signora!, Jerome, Saviv, Marso Polo), Никита Сечин (Merula) и Мария Дементьева (Saro).

Петербуржцев, которые посетят мастер-классы с 25 по 27 февраля, научат готовить блины с мягким творогом, яблоком и корицей, блины из ржаной муки с соусом тонато и тартаром из тунца, а также пряные блины с рикоттой и джемом из красных апельсинов.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке. Также есть обязательное условие: чтобы попасть в пространство CulinariOn, где будут проходить мастер-классы, у всех участников обязательно должны быть при себе действительный ПЦР-тест, медотвод или QR-код.

Напомним, благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила сбор средств на открытие собственного кафе «Выход с улицы», в котором подопечные «Ночлежки» смогут осваивать профессии поваров, официантов, барменов, набираться опыта, получать рекомендации именитых шефов и рестораторов, а дальше самостоятельно устраиваться на работу и больше не нуждаться в помощи.

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Антонио Фреза, Мария Дементьева

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