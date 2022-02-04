Бизнесмен Антон Пинский откроет три ресторана на «Летучем голландце»

«Да, у нас запланирована коллаборация. Мы приняли решение частично изменить концепции некоторых проектов и объединиться с ресторанными группами Аркадия Новикова и Антона Пинского. Уверены, что получатся очень интересные и громкие проекты. Такому большому пространству просто необходим федеральный масштаб. Пока работаем в обычном режиме», — пояснила «Собака.ru» Наталья Орлова, пиар-менеджер «Летучего Голландца».