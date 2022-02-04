Бизнесмен Антон Пинский откроет три ресторана на «Летучем голландце»

Ресторатор Антон Пинский (Avocado Queen, Nama, «Сыроварня») запустит на корабле «Летучий голландец» сразу три ресторана: с московским шеф-поваром Георгием Трояном («Северяне» и «Жирок»), сетевой морепродуктовый «Магадан», а также проект с Антоном Ковальковым (Deep Fried Friends).
«Летучий Голландец»
«Да, у нас запланирована коллаборация. Мы приняли решение частично изменить концепции некоторых проектов и объединиться с ресторанными группами Аркадия Новикова и Антона Пинского. Уверены, что получатся очень интересные и громкие проекты. Такому большому пространству просто необходим федеральный масштаб. Пока работаем в обычном режиме», — пояснила «Собака.ru» Наталья Орлова, пиар-менеджер «Летучего Голландца».
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