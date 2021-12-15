За год в барах на Рубинштейна изъяли более 1,5 тысячи литров нелегального алкоголя

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, абсолютное большинство проверок на Рубинштейна были связаны с жалобами жителей на нарушение правил торговли алкоголем в ночных заведениях. В общей сложности органы правопорядка конфисковали более 1,5 тысячи литров алкоголя. По фактам всех нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также петербуржцы обращались в полицию с жалобами на нарушение закона о тишине. Всего по данным фактам поступило более 550 звонков. Полицейские выезжали в шумные места, составляли материалы и передавали их в органы исполнительной власти Петербурга.

Еще одно системное нарушение на Рубинштейна по итогам 2021 года — торговля «веселящим» газом. Полицейские выявили четыре бара, где торговали закисью азота. Однако основную работу в этом направлении проводят сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Всего с начала года они проверили более 500 заведений и изъяли 425 баллонов с газом объемом свыше 4 тысяч литров.

Напомним, ранее стало известно, что улица Рубинштейна по итогам 2021 года побила сразу два исторических рекорда. Доля заведений общепита на главной ресторанной улице Петербурга достигла максимума — на кафе и бары приходится две трети помещений.