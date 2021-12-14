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Улица Рубинштейна (главная ресторанная Петербурга!) по итогам года побила сразу два исторических рекорда

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Улица Рубинштейна по итогам 2021 года побила сразу два исторических рекорда. Доля заведений общепита на главной ресторанной улице Петербурга достигла максимума — на кафе и бары приходится две трети помещений.

Shutterstock.com

Как следует из отчета JLL, доля кафе и ресторанов в структуре арендаторов на улице Рубинштейна по итогам года достигла исторического максимума — на общепит приходится две трети помещений (75%). Как напоминает РБК, в течение года открылись Flor, «Гучи», White point, закрылись J.Ramen, «Leonardo бар» и кафе «Рубинштейн», которое переехало на набережную реки Фонтанки.

Ротация заведений, в свою очередь, в 2021-ом оказалась минимальной и не превысила 7%. В предыдущие годы ее уровень находился в диапазоне от 14 до 26% в год. «Небольшой выбор пустующих помещений и высокие арендные ставки сдерживают приход новых ресторанов в эту локацию», — считает руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева.

Около 10 лет назад улица Рубинштейна стала колыбелью зарождающегося бренда «Петербург — гастрономическая столица России», там одно за другим стали появляться по-настоящему великие бары и рестораны. Однако на волне пандемии улица сильно изменилась: закрываются модные заведения, не выдержав конкуренции с кальянными, а рестораторы жалуются на маргиналов и продавцов шариков с закисью азота.

Что происходит с Рубинштейна прямо сейчас, пожалуй, лучше знает 24-летний Дмитрий Куценко из Сургута — один из авторов RS20, Noir и бара «Трудовые будни», перекупивший Nau и кафе «Фартук» (все в пределах 760 метров). В интервью «Собака.ru» он впервые рассказывает о своих проектах и планах, отношениях с властью и намерениях получить звезду «Мишлен».

«Успешный бизнес на Рубинштейна — это буквально наши ломающиеся жизни». Открытое письмо жительницы улицы

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