Улица Рубинштейна (главная ресторанная Петербурга!) по итогам года побила сразу два исторических рекорда

Как следует из отчета JLL, доля кафе и ресторанов в структуре арендаторов на улице Рубинштейна по итогам года достигла исторического максимума — на общепит приходится две трети помещений (75%). Как напоминает РБК, в течение года открылись Flor, «Гучи», White point, закрылись J.Ramen, «Leonardo бар» и кафе «Рубинштейн», которое переехало на набережную реки Фонтанки.

Ротация заведений, в свою очередь, в 2021-ом оказалась минимальной и не превысила 7%. В предыдущие годы ее уровень находился в диапазоне от 14 до 26% в год. «Небольшой выбор пустующих помещений и высокие арендные ставки сдерживают приход новых ресторанов в эту локацию», — считает руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева.

Около 10 лет назад улица Рубинштейна стала колыбелью зарождающегося бренда «Петербург — гастрономическая столица России», там одно за другим стали появляться по-настоящему великие бары и рестораны. Однако на волне пандемии улица сильно изменилась: закрываются модные заведения, не выдержав конкуренции с кальянными, а рестораторы жалуются на маргиналов и продавцов шариков с закисью азота.

Что происходит с Рубинштейна прямо сейчас, пожалуй, лучше знает 24-летний Дмитрий Куценко из Сургута — один из авторов RS20, Noir и бара «Трудовые будни», перекупивший Nau и кафе «Фартук» (все в пределах 760 метров). В интервью «Собака.ru» он впервые рассказывает о своих проектах и планах, отношениях с властью и намерениях получить звезду «Мишлен».