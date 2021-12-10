«Успешный бизнес на Рубинштейна — это буквально наши ломающиеся жизни». Открытое письмо жительницы улицы

«Здравствуйте, уважаемая редакция «Собаки»!

Меня зовут Наталья, мне 32, я уже 7 лет живу на улице Рубинштейна. Прочитав интервью господина Куценко, я поразилась его лицемерию и решила высказаться.

Мы – соседи процветающего бизнеса господина Куценко. И мы не спим ночами уже полгода. Мы измучены.

У меня комната в пятикомнатной коммуналке, соседи приятные, живём дружно. К сожалению, этим летом прямо под нашей квартирой открылся бар White Point, любимое детище господина Куценко. С тех пор мы почти не спим.

Сначала мы ходили знакомиться с персоналом, обменялись номерами, ребята обещали прислушиваться к нашим пожеланиям. Ничто, как говорится, не предвещало – с прошлыми арендаторами раменной J.Ramen мы тоже договорились таким образом, и проблем не возникало.

В White Point по выходным музыка гремела так, что у нас буквально тряслись стены. Если поставить стакан с водой на пол, то в нем образовывалась воронка. Вибрация была такой силы, что уснуть становилось буквально невозможно.

Персонал нас игнорировал. Иногда вовсе не отвечал, иногда отвечал спустя несколько часов – раз на раз. Мы звонили в полицию – ничего не менялось. Иногда полиция приезжала, иногда нет.

Однажды мне позвонил молодой человек, представившийся управляющим White Point Ильей, мы договорились о встрече. Илья был в нашей квартире, слушал уровень громкости, пообещал заняться шумоизоляцией и активизировать персонал. Это сработало на пару недель, музыка становилась тише после наших просьб.

Но последние три месяца не меняется ничего. Администраторы заведения смеются в лицо соседям, заглядывающим в заведение поговорить. Нам перестали отвечать все контакты, которые у нас были в этом баре. Под нашими окнами ежедневно стоит зазывала, который с восьми вечера до глубокой ночи кричит несведущим прогуливающимся о плюсах похода в данную ресторацию. Всю ночь звучит попса, басы у которой выведены на максимум. Вечеринки происходят почти каждую ночь. Иногда музыка звучит до 8 утра, и снова начинает играть в час дня.

Мы звоним в полицию по 5 раз за ночь. Мы пишем письма в Роспотребнадзор. Мы ходим на встречи в администрацию города и профильные комитеты. Вкупе со сном по два часа это высасывает энергию.

У нас нет сил. У моей соседки – дочь-третьеклассница, они не спят. У моего соседа ответственная работа, на которой он начал проявлять невнимательность. Я вынуждена снимать жилье, чтобы подарить себе нормальный сон. С нами никто не пытается наладить отношения, это просто игнорирование наших просьб и уже нашей беды.

Успешный бизнес Куценко – это буквально наши ломающиеся жизни».