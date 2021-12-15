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Депутат ЗакСа попросил Роспотребнадзор снять ограничения для общепита Петербурга в новогоднюю ночь

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов обратился в Роспотребнадзор с просьбой снять ограничения для городского общепита в новогоднюю ночь. Свои предложения он сформулировал в письме к ведомству — публикуем главные тезисы

Shutterstock.com

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в своем обращении Панов просит Роспотребнадзор смягчить некоторые из предъявленных к общепиту требований. Например, предлагает разрешить работу заведений в новогоднюю ночь — но только тем, где абсолютно все сотрудники вакцинированы от коронавируса.

Для фудкортов депутат предлагает увеличить число разрешенных посетителей с 50% до 75% — но только в том случае, если показатель вакцинации сотрудников составляет 85%.

Также Панов предложил пересмотреть сроки введения QR-кодов для посещения торговых центров и общепита. Согласно последней редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», их запустят с 27 декабря. Депутат просит перенести введение QR-кодов на 2 февраля — либо до даты принятия соответствующего закона Госдумой.

Ранее представители петербургского бизнеса попросили Смольный отсрочить введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. В ответ вице-губернатор Борис Пиотровский пообещал «попробовать учесть» пожелания при редактировании 121-го коронавирусного постановления.

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