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Петербургский бизнес просит у властей отсрочить введение QR-кодов в торговых центрах и общепите

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Представители петербургского бизнеса просят у городских властей отсрочить введение QR-кодов в торговых центрах и общепите. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Shutterstock.com

Он также сообщил, что «попробуют учесть» пожелания при редактировании 121-го коронавирусного постановления.

«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления», — отметил он.

Напомним, в Петербурге изменили дату ввода QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Теперь их запустят с 27 декабря, а не с 1 декабря, как обещали ранее.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» начнут выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу, а также тем людям, кто вакцинировался иностранным препаратом уже в течение декабря.

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