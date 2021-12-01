Количество открытых ресторанов в Петербурге впервые за три года превысило количество закрытых

В течение года запустили 285 новых заведений, а прекратили существование 170. Об этом рассказал руководитель направления торговой недвижимости «Бестъ. Коммерческая недвижимость» Станислав Ступников на мероприятии BestBreakfast. В 2020 году цифры были противоположными: число закрытых заведений было в три раза больше открытых, пишет «Коммерсантъ».

Рост появления новых точек общепита связывают с массовыми закрытиями 2020 года. Новые проекты запускали часто запускали на освободившихся площадях.

Эксперты рассчитывают, что оборот отрасли может составит почти 100 млрд рублей. В основном в городе открываются точки фастфуда, кофейни и бары. Рост всей отрасли связывают с переносом введения QR-кодов в местах общественного питания с 1 на 27 декабря. Сами участники рынка прогнозируют, что отрасль восстановится не ранее 2022–2023 года.

Напомним, оборот предприятий общественного питания за 9 месяцев 2021 года вырос почти во всех регионах РФ. Отрасль начала восстанавливаться после пандемийного 2020 года. Тогда оборот общепита упал на 20,7%.

А еще петербургский общепит по итогам трех кварталов 2021 года заработал больше, чем до начала пандемии. Оборот сферы общественного питания составил 72,3 миллиарда рублей.