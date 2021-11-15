Петербург вошел в десятку лидеров среди регионов России по темпам роста общепита

В 45 российских регионах с января по октябрь этот показатель подрос на более чем 20%. Еще на 25 территориях темпы роста находились в диапазоне 10-20%. Об этом стало известно из исследования РИА Новости.

Самый большой рост заметили в Приморском крае (+81,1%) и Республике Алтай (80,9%). Также в лидерах находятся Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Петербург. В этих городах и регионах оборот общепита за три квартала 2021 года вырос на 40%.

По суммарному обороту на первом месте находится столица — почти 20% общероссийского оборота. Долю более 2% имеют Петербург, Московская область, Краснодарский край, Дагестан, Свердловская область, Татарстан и Ростовская область. На эти регионы приходится почти 48% общероссийского оборота общепита.

Напомним, петербургский общепит по итогам трех кварталов 2021 года заработал больше, чем до начала пандемии. Оборот сферы общественного питания составил 72,3 миллиарда рублей.

Также Петербург вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Гастрономия». Теперь участниками программы являются четыре российских города.