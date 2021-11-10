Петербургский общепит заработал в 2021 году больше, чем до начала пандемии

По данным Петростата, за период с января по сентябрь 2021 года оборот общественного питания в Петербурге составил 72,3 миллиарда рублей — это на 43,4% больше, чем за тот же период 2020 года, и на 9,9% — в сравнении в тремя кварталами 2019-го. Заработки для общепита в сентябре оказались рекордными за весь 2021 год — 9,4 миллиарда рублей.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2021 года вырос на 17% и составил 1,348 триллиона рублей. Рост в данном сегменте произошел в основном за счет увеличения трат на непродовольственные товары.

Объем оказанных петербуржцам платных услуг по итогам трех кварталов 2021 года вырос на 23,1% и составил 447 миллиардов рублей. Это на 10,2% больше, чем до начала пандемии — 405,6 миллиардов. Чаще всего горожане ремонтировали и проводили техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, а также пользовались услугами ремонта и изготовления металлоизделий. Также рекордно, в 5,5 раза, вырост объем парикмахерских услуг — оборот составил 8,2 миллиарда рублей.

А вот гостиничная сфера в Петербурге не смогла достигнуть допандемийных показателей. За три квартала 2021 года объем оказанных услуг по размещению в отелях Петербурга составил 13,4 миллиарда рублей, что на 28,1% меньше, чем за тот же период 2019 года — 18,6 миллиарда.