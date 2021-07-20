У музея Бродского «Полторы комнаты» появится отдельный вход, бар и букинистический магазин

Как сообщает управляющий партнер девелоперской компании FortGroup Максим Левченко, у музея скоро появится отдельный вход, и посетителям не придется идти на второй этаж через парадную жилого дома, вызывая понятное неудовольствие соседей.

Он также отметил, что на первом этаже теперь будет находиться букинистический книжный магазин с табаком, виски и кофе.

«Нам удалось договориться с владельцами кальянной, расположенной на первом этаже прямо под музеем. Мы взяли в аренду это помещение», – написал бизнесмен.

Архитекторами проекта являются Александр Бродский, Михаил Иванов, Анастасия Демидова-Рындина. Рабочее название заведения – «Конец прекрасной эпохи». Открыть отдельный вход и заведение планируется до конца 2021 года.