Комитет вин Шампани: поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября

Напомним, закон о регулировании рынка алкоголя может привести к его дефициту в России — так как импортеры будут вынуждены прекратить поставки из Европы вин с защищенными географическими названиями. Об этом предупредил посол Евросоюза Маркус Эдерер.

Поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», основной документ, регулирующий алкогольный рынок в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным 2 июля, официально они вступили в силу 6 июля. Поправки вводят новые понятия «российское шампанское» и «коньяк России» и требуют убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства — переименовав в «игристые вина».

Ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило партнерам о временной приостановке шампанского в Россию. Однако позже заявило о возобновлении поставок, согласившись маркировать шампанское игристым вином. В свою очередь Межпрофессиональный комитет вин Шампани Comitе Champagne (CIVC) требует изменить закон о регулировании алкогольной продукции. Французские виноделы раскритиковали поправки в закон, ссылаясь на то, что российские потребители не смогут получить полную информацию о происхождении и характеристиках вина.