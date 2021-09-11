Комитет вин Шампани: поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября

Межпрофессиональный комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставки шампанского в Россию с 15 сентября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
«Отмена приостановки экспорта — примирительная мера, которая подчеркивает наше желание не доводить дело до Всемирной торговой организации. Мы будем уважать новый закон», — подчеркнул сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.
Он также добавил, что винные дома Шампани продают на российском рынке около 1,5 млн бутылок — не более 0,5% от общего рынка. «Но это имиджевый рынок, где шампанское продается по довольно высокой цене», — отметил сопредседатель.
Напомним, закон о регулировании рынка алкоголя может привести к его дефициту в России — так как импортеры будут вынуждены прекратить поставки из Европы вин с защищенными географическими названиями. Об этом предупредил посол Евросоюза Маркус Эдерер.
Поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», основной документ, регулирующий алкогольный рынок в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным 2 июля, официально они вступили в силу 6 июля. Поправки вводят новые понятия «российское шампанское» и «коньяк России» и требуют убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства — переименовав в «игристые вина».
Ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило партнерам о временной приостановке шампанского в Россию. Однако позже заявило о возобновлении поставок, согласившись маркировать шампанское игристым вином. В свою очередь Межпрофессиональный комитет вин Шампани Comitе Champagne (CIVC) требует изменить закон о регулировании алкогольной продукции. Французские виноделы раскритиковали поправки в закон, ссылаясь на то, что российские потребители не смогут получить полную информацию о происхождении и характеристиках вина.
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