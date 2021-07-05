Виноделы Франции требуют приостановить поставки шампанского в Россию

Французские виноделы раскритиковали поправки в закон, ссылаясь на то, что российские потребители не смогут получить полную информацию о происхождении и характеристиках вина: название «шампанское» изначально относится к французскому региону Шампань и юридически защищено в 120 странах. Руководители комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барильер призвали производителей отказаться от поставок в Россию.

Как сообщает ТАСС, против закона также выступила Еврокомиссия: «Мы еще детально не изучили последствия этого закона, но мы очень обеспокоены, и все необходимые шаги будут предприняты».

Напомним, ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сначала сообщило партнерам о временной приостановке поставок шампанского в Россию, а затем объявила об их возобновлении. Теперь напитки будут маркировать игристым вином, согласно поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции.