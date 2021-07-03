Производитель Moët & Chandon заявил о приостановке поставки шампанского в Россию

В письме говорится о том, что такое решение было принято в связи с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля. Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования к алкоголю. Так, теперь использовать понятие «шампанское» можно лишь в отношении «российского шампанского», которое производится на территории страны. Согласно новым требованиям, вина из французского региона Шампань необходимо переименовать в «игристое вино».

Компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Французские производители шампанского пока не сообщили о намерении изменить название для российского рынка.