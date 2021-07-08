Евросоюз предупредил о дефиците алкоголя в России из-за «закона о шампанском»

«Российские импортеры прекратят или прекратили ввозить товары с защищенными географическими обозначениями, так как это не соответствует новому закону, и таким образом они не могут реализовываться по […] существующим декларациям соответствия», — заявил Эдерер. По его словам, Евросоюз обеспокоен принятыми в России мерами и в Брюсселе продолжают изучать их последствия. «Мы также оценим соответствие последних решений России ее обязательствам в рамках ВТО», — добавил он.

По мнению Эдерера, так называемый «закон о шампанском» выглядит как «слабо скрытое» продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 миллиардов рублей в год. Он также считает, что от новых поправок пострадают российские потребители, и назвал изменения «выстрелом в ногу».

Поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», основной документ, регулирующий алкогольный рынок в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным 2 июля, официально они вступили в силу 6 июля. Поправки вводят новые понятия «российское шампанское» и «коньяк России» и требуют убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства — переименовав в «игристые вина».

Ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило партнерам о временной приостановке шампанского в Россию. Однако позже заявило о возобновлении поставок, согласившись маркировать шампанское игристым вином. В свою очередь Межпрофессиональный комитет вин Шампани Comitе Champagne (CIVC) требует изменить закон о регулировании алкогольной продукции. Французские виноделы раскритиковали поправки в закон, ссылаясь на то, что российские потребители не смогут получить полную информацию о происхождении и характеристиках вина.