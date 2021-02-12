В Петербурге планируют разрешить работу террас круглый год, чтобы поддержать городской общепит

Поправки в закон Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов» разработали депутаты Сергей Купченко, Денис Четырбок и Мария Щербакова. Документом предлагается установить для общепита Петербурга новую меру поддержки в период пандемии — разрешить им устанавливать летние террасы в любое время года до конца 2023 года.

«В соответствии с законопроектом такие предприятия должны получить право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), оборудованных для оказания услуг общественного питания, на местах, определенных схемой размещения НТО и находящихся на участках смежных с основными предприятиями общественного питания, без проведения аукциона», — сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напомним, в преддверии новогодних праздников в декабре 2020 года общепиту Петербурга разрешили установить «зимние кафе». Правила благоустройства не предусматривали установку обогревателей — заведения смогли обустроить их только столиками, стульями, скамьями и зонтиками, которые стали единственной защитой от снега и мороза. Свои заявки на установку «зимних кафе» в период новогодних праздников тогда подали 160 заведений общепита Петербурга.