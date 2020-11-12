Kuznya House возобновили доставку обедов для врачей

Команда Kuznya House возобновляет доставку обедов для врачей Петербурга из-за обострившейся эпидемиологической ситуации в городе. В первую волну ресторан совместно с другими резидентами Новой Голландии организовали движение Support Local. Проект взял номинацию «Выбор города» в нашей премии «Что где есть в Петербурге».
Сейчас команда активно ищет волонтеров, поставщиков и единомышленников — всех, кто сможет оказать помощь или присоединиться к инициативе.
Кто нужен:
- поставщики продуктов, которые готовы сделать скидку или предоставить продукты;
- поставщики одноразовой упаковки;
- водители-волонтеры с вместительным авто, которые помогут с доставкой еды в больницы.
Звоните по телефону +7 (911) 921-16-69 или пишите в инстаграм @kuznyahouse. Поддержим врачей нашего города!
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