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Kuznya House возобновили доставку обедов для врачей

Команда Kuznya House возобновляет доставку обедов для врачей Петербурга из-за обострившейся эпидемиологической ситуации в городе. В первую волну ресторан совместно с другими резидентами Новой Голландии организовали движение Support Local. Проект взял номинацию «Выбор города» в нашей премии «Что где есть в Петербурге».

Сейчас команда активно ищет волонтеров, поставщиков и единомышленников — всех, кто сможет оказать помощь или присоединиться к инициативе.

Кто нужен:

  • поставщики продуктов, которые готовы сделать скидку или предоставить продукты;
  • поставщики одноразовой упаковки;
  • водители-волонтеры с вместительным авто, которые помогут с доставкой еды в больницы.

Звоните по телефону +7 (911) 921-16-69 или пишите в инстаграм @kuznyahouse. Поддержим врачей нашего города!

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