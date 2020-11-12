Kuznya House возобновили доставку обедов для врачей

Сейчас команда активно ищет волонтеров, поставщиков и единомышленников — всех, кто сможет оказать помощь или присоединиться к инициативе.

Кто нужен:

поставщики продуктов, которые готовы сделать скидку или предоставить продукты;

поставщики одноразовой упаковки;

водители-волонтеры с вместительным авто, которые помогут с доставкой еды в больницы.

Звоните по телефону +7 (911) 921-16-69 или пишите в инстаграм @kuznyahouse. Поддержим врачей нашего города!