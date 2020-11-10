Ресторанные сети Петербурга объединились в «Рестоград» и просят Смольный продлить работу общепита до полуночи

В числе членов профессионального сообщества «Рестоград» — ресторанные сети «Теремок», «Евразия», «Токио–Сити», «Бахрома», «Русская Рыбалка» и другие. Объединив предприятия, работающие в сфере общественного питания, объединение планирует «идти к позитивных изменениям для бизнеса и общества». В том числе создать эффективный механизм по взаимодействию представителей общепита и властей, оптимизировать систему налогов и, как следствие, сделать Петербург центром гастрономического туризма.

Однако пандемия внесла свои коррективы в работу нового ресторанного объединения. В первую очередь «Рестоград» планирует добиться от Смольного разрешения на продление времени работы общепита — с 23:00 до 00:00.

«Мягкие ограничения позволяют жить привычной жизнью: встречаться с друзьями, ходить в рестораны, неспешно общаться за поздними ужинами с вином. То, что раньше особой роли никогда не играло, режим работы, сейчас для многих кафе и ресторанов стало вопросом выживания. Поэтому первый шаг нашего объединения — продлить работу ресторанов с 23:00 до 00:00. Письмо готово и уже лежит на рассмотрении у губернатора. Для нас, игроков рынка, дополнительный час — глоток свежего воздуха и возможность преодолеть кризис», — говорится в заявлении объединения.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. Так, уже запрещена запрещена работа общепита в ночное время. Также до конца месяца Смольный ввел запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.