Где завтракает Юрий Смекалов, какую шаверму любит Михаил Иванов и к кому ходит на коктейль Дмитрий Абрамов

Расспросили любимых петербургских фуди об их гастрономических предпочтениях: пышки в Кронштадте, хужеры с крабом, кукурузная каша и хреновуха.
Юрий Смекалов — артист, хореограф
- Место для завтрака: KOS.PLACE (Бородинская ул., 2/86)
Часто посещаю эту кофейню со сканди-эстетикой, расположенную на углу улицы Бородинской и набережной реки Фонтанки. Это место находится очень близко к моей студии. Люблю фильтр-кофе, который не надо ждать, а также боул с лососем, сочетания в котором всегда радует свежестью, ПП-шностью и балансом вкусов.
- Любимый стритфуд: «Любимая пышка» (Макаровская ул., 2АБ)
Безусловно, это ленинградские пышки. Обычно совмещаю с посещением интерактивного музея-макета фортов Кронштадта. В перерывах между экскурсиями можно заглянуть в местное кафе, где подают традиционные пышки! И помимо обогащения историческими знаниями о формировании империи, вы получите настоящее удовольствие от пышек без очередей — в отличие от бесконечного аттракциона на Большой Конюшенной.
- Главный выбор: Salone pasta&bar (наб. реки Фонтанки, 30)
Моим неизменным фаворитом остаётся салат «Алла Грека», подаваемый в оригинальной деревянной тарелке — по моей личной (настойчивой!) просьбе. Не могу не отметить пеппер-стейк с соусом из трёх перцев и печеным чесноком — маст-хэв, который я готов повторять ежедневно. Люблю заказывать классическую пасту алио олио и прошу добавить красную икру и креветки: сочетание буквально взрывает рецепторы и вызывает настоящий восторг.
Михаил Иванов — основатель книжного «Подписные издания»
- Любимый напиток: хреновуха!
Обычно она случается в «Волжанах» (Басков переулок, 1/3). Кстати, там недурно кормят.
- Любимый стритфуд: Shava (ул. Пестеля, 13-15)
Всю свою жизнь я безуспешно слежу за весом, поэтому стритфуд стараюсь избегать. Очень редко могу позволить себе шаверму, чаще всего она находит меня на улице Пестеля, туда мы любим захаживать с моим другом Николаем. Место это держат очень дружелюбные ребята из Марокко.
Котлета по-киевски в «Шаляпине»
- Ресторан на все случаи жизни: «Шаляпин» (Тверская ул., 12/15)
Предпочитаю русскую кухню и понятную еду, не люблю разочаровываться. Именно такая стабильность меня здесь и привлекает. На завтраках ем либо блины (лучшие в городе), либо яичницу по-шаляпински. Очень мне нравятся щавелевые щи, которые снимают похмельный синдром с первой ложки.
Дмитрий Абрамов — генеральный директор УК инвестиционного фонда Jensen Group (ТД Пассаж, ТРК River House, БЦ Jensen House и др.)
• Ресторан на все случаи жизни: Probka (Зоологический переулок, 2-4)
Переговоры, встречи с друзьями, свидания, юбилеи и просто ужин в любой день любого года — всегда на гарантированно высоком уровне во всем: от входа до дижестива. Мое любимое трио: запеченная цветная капуста с соусом из анчоусов, артишоки с пармезаном и макарончини с крабом.
• Идеальное место для свидания: BoBo (Виленский пер., 15)
Первые свидания с моей супругой, все наши дни рождения и другие важные даты — только там. Персональная благодарность Алексею за возвращение лучшего из возможных рецептов «Павловой». А любимый стол — дальний от входа у окна, где ничто не отвлечет вас от самого красивого вида: глаз любимого человека.
Омлет с лангустинами и печеным рамиро в Frantsuza Bistrot
• Любимый бар: не бар, а бартендер — Тарас Завальнюк
У меня есть не любимый бар, а лучший в своей области (как минимум, в нашей стране) бар-менеджер и алхимик Тарас Завальнюк. К нему я буду приходить бесконечно, где бы он ни работал: Xander, Nola или новый Michèle. В правильном коктейле не должно быть ничего лишнего — только джин, биттер и вермут. Только Negroni. И только Тарас знает, как сделать его идеальным.
А еще, в одном из перечисленных заведений мы с Тарасом и моей супругой Аней создали мой именной Dimitros Negroni из 13 ингредиентов в фирменной упаковке, его часто заказывали ценители. Почему 13 ингредиентов? Это дата моего дня рождения, и под этим же номером я играл в юности на турнирах в баскетбол.
• Лучший завтрак: Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)
Особенно, на летней террасе. Изысканная подача вкуснейших вафель с икрой, гужеры с крабом, кукурузная каша с вишневым вареньем — непревзойденное удовольствие.
Ну а самый уникальный завтрак без привязки к локации — это морские ежи с пивом в 7 утра на токийском аукционном рыбном рынке.
