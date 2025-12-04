Где завтракает Юрий Смекалов, какую шаверму любит Михаил Иванов и к кому ходит на коктейль Дмитрий Абрамов

• Любимый бар: не бар, а бартендер — Тарас Завальнюк

У меня есть не любимый бар, а лучший в своей области (как минимум, в нашей стране) бар-менеджер и алхимик Тарас Завальнюк. К нему я буду приходить бесконечно, где бы он ни работал: Xander, Nola или новый Michèle. В правильном коктейле не должно быть ничего лишнего — только джин, биттер и вермут. Только Negroni. И только Тарас знает, как сделать его идеальным.

А еще, в одном из перечисленных заведений мы с Тарасом и моей супругой Аней создали мой именной Dimitros Negroni из 13 ингредиентов в фирменной упаковке, его часто заказывали ценители. Почему 13 ингредиентов? Это дата моего дня рождения, и под этим же номером я играл в юности на турнирах в баскетбол.

• Лучший завтрак: Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)

Особенно, на летней террасе. Изысканная подача вкуснейших вафель с икрой, гужеры с крабом, кукурузная каша с вишневым вареньем — непревзойденное удовольствие.

Ну а самый уникальный завтрак без привязки к локации — это морские ежи с пивом в 7 утра на токийском аукционном рыбном рынке.