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Любимые и ненавистные блюда из столовых и готовка для тысяч людей: народно любимая блогер-повар Ольга Гурская дает мастер-класс (буквально!) шеф-поварам Петербурга

Ольга Гурская, повар из детского реабилитационного центра в Выборге, одним днем 2024-го года проснулась знаменитой. Ее милые ностальгические ролики с рутиной на кухне и «пингвинячей походкой» (да, это цитата!) разлетелись на мемы, словно школьный альбом перенося в ту самую длинную перемену и очередь за «комплексным обедом» и сосиской в тесте. Наша редакция Собака.ru не смогла устоять: пригласили Ольгу в Петербург дать мастер-класс по школьной пицце для шеф-поваров города — Марины Наумовой (Mindal Cafe), Дениса Прохорова (Chang) и Дмитрия Решетникова (Zazazu и Mon ChouChou). А заодно обсудили сложность профессии и вспомнили любимые и ненавистные блюда из школьных столовых. 

Карьерный опыт шефов VS карьерный опыт Ольги

Кто кормил большее число гостей?
Мастер-класс

Ольга учит шефов Петербурга!
Рецепт школьной пиццы от Ольги

Что нужно для теста и начинки?

Карьерный опыт шефов VS карьерный опыт Ольги

Знакомьтесь, Ольга Гурская — блогер
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Знакомьтесь, Ольга Гурская — блогер

Ольга Гурская, блогер

Когда я была молодая, работала поваром горячего цеха в ресторане на Невском проспекте — Decadance (прим. ред.: легендарный клуб-ресторан Эдуарда Мурадяна). У нас даже ужинали Агутин и Варум в то время. Заведение закрыли, потом мне пришлось уехать. Потом был «Шансон» на Обводном. Его тоже похоронили, и я устроилась в столовую, которая находится около Финляндского вокзала. Мы кормили по 2000 человек! Весь город, так сказать. Приходили к шести утра, и к десяти уже у нас должно было быть все готово: 5 супов, 5 вторых, 5 гарниров, булки, оладьи, запеканки и все на свете. И мы должны были это все к 12:00 уже в контейнеры сложить и отправить. Было, конечно, очень тяжело. А потом я попала в школу — там оказалось все плохо. Пришла туда работать основательно, потому что 15 лет до этого трудилась в детском оздоровительном лагере каждое лето. Но когда увидела, что происходит в школьных столовых, собрала ножки в сапожки и ушла в детский реабилитационный центр, в котором работала последние 10 лет. 

Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Денис Прохоров — бренд-шеф ресторана CHANG

Было время, когда я работал на лайнере, который следовал из Петербурга в Майами. Нужно было каждый день кормить четыре с половиной тысячи пассажиров. До этого я вкалывал в столовке — там было всего полторы тысячи едоков. Кухня самая разная: афроамериканская, мексиканская, европейская, китайская. Потеешь, по 6 пар перчаток меняешь, смотришь на тысячу стейков, которые пора отдавать. Сумасшедший дом! Лет в 28 я уже начал седеть. Но зато теперь в CHANG мы можем, наверное, человек 400 принять в выходные — с легкостью! 

Шеф-повара готовят тесто для школьной пиццы
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Шеф-повара готовят тесто для школьной пиццы

Дмитрий Решетников — бренд-шеф и сооснователь винного бара ZAZAZU и ресторана MON CHOUCHOU

Самое большое количество гостей, которое я кормил за раз, было на музыкально-гастрономическом фестивале «Акустика Счастья» от команды ресторанов «Счастье» — пять тысяч человек! Мы отдали за 10 часов около тысячи бургеров: один собирался за 30 секунд, все жарилось на открытом огне. Плюс ресторан на 150 посадок, который активно качал. Сложность в том, что дело было в парке: мы арендовали длинные контейнеры, делали заготовки, вызывали на смену даже тех, у кого был выходной. 

Еще одна сложная история была, когда у MEGUSTRO проходил ужин. Он был организован к реконструкции, посвященной коронации Николая II. Пошел в Эрмитаж, подобрали особое меню со специалистами, а организовали все во дворце Юсуповых. 120 человек в помещении 50 кв.метров. Подавали 11 курсов за три часа с двумя большими перерывами, это практически невыполнимо! Три дня для этого делал заготовки. А на месте — все как в армии, жёстко. Когда отдаётся курс, на который нужно шесть поваров, все остальные идут в коридор, чтобы не мешал никто! 

Марина и Ольга подготавливают основу для пиццы
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Марина и Ольга подготавливают основу для пиццы

Марина Наумова — шеф-основатель ресторанов «Шеф Маруся & Co.» и «Миндаль»

Самое большое событие на моей памяти — правительственный ужин Назарбаева для 1200 гостей. Такие мероприятия — самые сложные, потому что жестко проверяется абсолютно все, начиная с соли и сахара. Нельзя ничего начинать заготавливать, пока лаборатория не проверит. Зато это один из самых благодарных гостей, у меня от него есть на память тканевая салфетка с рисунком. Думаю, в свое время, она будет стоить достаточно больших денег (Смеется). Есть продукты, которые стопроцентно нельзя даже предлагать при разработке меню: например, арбузы, дыни из-за пестицидов, грибы. 

Летом на Английской набережной мы принимаем 400-500 гостей в среднем. Тогда бегаем вообще без отдыха, иногда по ресторану могу 30-40 тысяч шагов нашагать. 

Мастер-класс по школьной пицце от Ольги

Выкладываем начинку для школьной пиццы на заготовленные лепешки из теста
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Выкладываем начинку для школьной пиццы на заготовленные лепешки из теста

Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Ольга Гурская: Я один раз в школе сделала пиццу — все как положено, но дети ее не брали. А когда я натерла все ингредиенты, включая колбасу, смешала с «кетчунезом» — все улетело за пять минут.

Денис Прохоров: Я начинку делать буду! Дима встает на соус, только подскажите правильные пропорции.

Ольга Гурская: Верные пропорции — на глаз.

Дмитрий Решетников: А вот знаете, что в Нью-Йорке называют русским соусом как раз-таки смесь майонеза с кетчупом и много-много тархуна. 

Денис Прохоров: Сыр натер! А у меня ситуация была в школе. Однажды в начинке пиццы появилось морковка. Не знаете почему?

Ольга Гурская: Лишняя или вчерашняя видимо была (Смеется).

Дмитрий Решетников: Нужно «кетчунез» сделать немного остреньким. В азиатском стиле!

Денис Прохоров: В азиатском? С трюфелем сделай! 

Ольга Гурская: Самую важную роль играет огурчик. Колбаса же может быть самая дешевая.

Марина Наумова: Лайфхак! Я замешиваю тесто руками, обязательно без перчаток.  Если тесто тепло рук не получит, особенно для хинкали, ничего не выйдет.

Дмитрий Решетников готовит пиццу, не смешивая все ингредиенты, чтобы сравнить вкус (спойлер: разницу мы не почувствовали)
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Дмитрий Решетников готовит пиццу, не смешивая все ингредиенты, чтобы сравнить вкус (спойлер: разницу мы не почувствовали)

Денис Прохоров. презентует пиццу перед отправки в печь
Елизавета Медунецкая для Собака.ru
Денис Прохоров, презентует пиццу перед отправки в печь 

Дмитрий Решетников: Главным деликатесом в моей школьной столовой была корзиночка из песочного теста с вареной сгущенкой. Тогда в 90-х это было просто вау! Все дети за ней охотились. 

Марина Наумова: А вот в Грузии в школе всегда давали хачапури из слоеного теста, пеновани небольшими конвертиками — вообще классическая школьная история.

Денис Прохоров: Сосиска в тесте — самый топ! Была еще булочка из дрожжевого теста с маком и шоколадом сверху. А самый-самый топ — молочный коктейль, за которым всегда была очередь.

Ольга Гурская: Молочный коктейль в школе? Да не может быть! Это какой год?

Денис Прохоров: 1995-1996.

Ольга Гурская: А мое любимое — котлетка с черным хлебом на черном хлебе. Но, напоминаю, я училась в 80-х.

Марина Наумова, Денис Прохоров. Дмитрий Решетников, Ольга Гурская и готовая школьная пицца
Елизавета Медунецкая для Собака.ru
Денис Прохоров, Марина Наумова, Дмитрий Решетников, Ольга Гурская и готовая школьная пицца
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Марина Наумова: Я с ужасом вспоминаю размокший мягкий хлеб. Потому что в детском саду нам заваривали черный чай, куда кидали кусок масла и крошили хлеб. Это было примерно 55 лет назад, нас так кормили. 

Ольга Гурская: А у меня отвращение к манной каше с комочками, которую нам в детском саду давали со стаканом молока с пленкой.

Рецепт школьной пиццы от Ольги 

Елизавета Медунецкая для Собака.ru
Ингредиенты для школьной пиццы без соленных огурцов
Елизавета Медунецкая для Собака.ru

Ингредиенты для школьной пиццы без соленных огурцов

Тесто:

  • Молоко — литр
  • Мука —1 кг 
  • Соль — чайную ложку
  • Сахар — столовую ложку
  • Масло растительное — столовую ложку
  • Дрожжи — пакет 11 грамм 

Начинка: 

  • Колбаса вареная — 200 гр.
  • Маринованные огурцы (банка) — 5-6 штук.
  • Сыр российский или сливочный — 200 гр.
  • Кетчуп — 5 столовых ложек
  • Майонез — 5 столовых ложек

Метод приготовления: 

1. Смешать ингредиенты для теста. Замешать тесто руками до однородной массы и оставить, чтобы оно поднялось на 2 часа. Подготовить все для начинки.

2. Для соуса смешать кетчуп и майонез в пропорции 1:1, а огурцы и колбасу натереть на терке в эту же емкость, затем все перемешать. Сыр натираем в отдельную миску, так как будем выкладывать его поверх основной начинки.

3. Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать. Делаем маленькие шарики и затем превращаем в лепешки. Растягиваем лепешку пальцами до толщины 1 см. На тесто выкладываем основную начинку (колбаса, огурец и соус), сверху — натертый сыр. Выпекаем при температуре 200 °C в течение 15 минут. Подаем к столу горячую пиццу!

Также читайте в книге «Новогодние рецепты» про рулетики из лаваша, салат с курицей и говядиной без майонеза и торт с красной рыбой от Ольги к новогоднему столу!

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Денис Прохоров, Марина Наумова

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