Любимые и ненавистные блюда из столовых и готовка для тысяч людей: народно любимая блогер-повар Ольга Гурская дает мастер-класс (буквально!) шеф-поварам Петербурга

Дмитрий Решетников — бренд-шеф и сооснователь винного бара ZAZAZU и ресторана MON CHOUCHOU

Самое большое количество гостей, которое я кормил за раз, было на музыкально-гастрономическом фестивале «Акустика Счастья» от команды ресторанов «Счастье» — пять тысяч человек! Мы отдали за 10 часов около тысячи бургеров: один собирался за 30 секунд, все жарилось на открытом огне. Плюс ресторан на 150 посадок, который активно качал. Сложность в том, что дело было в парке: мы арендовали длинные контейнеры, делали заготовки, вызывали на смену даже тех, у кого был выходной.

Еще одна сложная история была, когда у MEGUSTRO проходил ужин. Он был организован к реконструкции, посвященной коронации Николая II. Пошел в Эрмитаж, подобрали особое меню со специалистами, а организовали все во дворце Юсуповых. 120 человек в помещении 50 кв.метров. Подавали 11 курсов за три часа с двумя большими перерывами, это практически невыполнимо! Три дня для этого делал заготовки. А на месте — все как в армии, жёстко. Когда отдаётся курс, на который нужно шесть поваров, все остальные идут в коридор, чтобы не мешал никто!