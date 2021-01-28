Шеф-повар ресторана «Миндаль Cafe» Марина Наумова лучше всех носит грузинских дизайнеров и коллекционирует очки покруче Элтона Джона

Шеф-повар ресторана «Миндаль Cafe» и профессиональная путешественница Марина Наумова круче всех носит грузинских дизайнеров и этнические аксессуары, привезенные из Аргентины, Перу, Малайзии и откуда только не. Редкий светский персонаж не просто соблюдает дресс-код, но и шьет луки специально к мероприятию. А еще Маруся коллекционирует очки — и сдает нам адреса лучших оптик мира.
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Рубашка Balenciaga, платок Dolce & Gabbana (все — ДЛТ), брошь Miu Miu (Babochka Nevsky 152), брюки Babukhadia, туфли Lalo (все — собственность героини)
В любой точке мира я обязательно прошу отвезти меня на рынок и показать магазины локальных модельеров! Грузия каждый раз поражает меня дизайном: когда я выгуливаю купленные в поездке вещи, меня всегда спрашивают, что на мне надето. Очень люблю обувь Anouki — Ануки Арешидзе, жена мэра Тбилиси Кахи Каладзе, производит необычные и удобные пары для своего бренда только из натуральных материалов. Когда бренд Avtandil только запускался, находила у них просто сумасшедшие предметы, но сейчас из-за большой популярности мне он нравится чуть меньше.
Я отовсюду что-то привожу: бумажный зонт из Малайзии, юбку ручной работы из Перу (узор ее вышивки никогда не повторяется!), украшения с блошиного рынка в Аргентине, ну и конечно, очки! Почти все свое время я провожу в форме, и единственная возможность себя украсить — это необычные оправы, украшения или часы.
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Серьги и браслет Gucci (все — ДЛТ), очки Oxydo, платье и накидка LyapinaK (все — собственность героини)
Да, еще, конечно обувь — у меня больше восьмиста пар. Причем, если я могу потратить тысяч сто на туфли, я не куплю себе дорогое украшение: считаю, что их женщина должна получать только в подарок. Исключение делаю для петербургского ювелира армянского происхождения Владислава Багиряна — на заказ он придумывает мне серьги и браслеты в виде столовых приборов.
Ну и конечно, очки! У меня есть и пары с редкими дорогущими линзами, и дизайнерские версии и очень простые, но эффектные модели. В топе — кошачьи от шведки Anna-Karin Karlsson, французский бренд Read Loop, недавно в Стамбуле нашла дико крутые оправы Oxydo из переработанного пластика, напечатанные на 3D-принтере. Есть у меня и любимый магазин, чтобы оттуда выйти, не скупив абсолютно все, нужно собрать в кулак остатки воли, отрываю от сердца — венецианская Ottica Urbani. К слову, очки там покупает Элтон Джон.
Фото: Алиса Гулканян
Стиль: Лима Липа
Ассистенты стилиста: Юлия Свиридова, Софья Григорьева
Свет: Skypoint
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