Шеф-повар ресторана «Миндаль Cafe» Марина Наумова лучше всех носит грузинских дизайнеров и коллекционирует очки покруче Элтона Джона

В любой точке мира я обязательно прошу отвезти меня на рынок и показать магазины локальных модельеров! Грузия каждый раз поражает меня дизайном: когда я выгуливаю купленные в поездке вещи, меня всегда спрашивают, что на мне надето. Очень люблю обувь Anouki — Ануки Арешидзе, жена мэра Тбилиси Кахи Каладзе, производит необычные и удобные пары для своего бренда только из натуральных материалов. Когда бренд Avtandil только запускался, находила у них просто сумасшедшие предметы, но сейчас из-за большой популярности мне он нравится чуть меньше.

Я отовсюду что-то привожу: бумажный зонт из Малайзии, юбку ручной работы из Перу (узор ее вышивки никогда не повторяется!), украшения с блошиного рынка в Аргентине, ну и конечно, очки! Почти все свое время я провожу в форме, и единственная возможность себя украсить — это необычные оправы, украшения или часы.