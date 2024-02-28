Что едят шефы по выходным? Вчерашний борщ и сэндвичи — уикэнд-маршрут Дмитрия Решетникова, создателя ресторана Mon Chouchou

Дмитрий Решетников, бренд-шеф и совладелец ресторана французской кухни MON CHOUCHOU и винного бара ZAZAZU, рассказывает об идеальных выходных. Рецепт прост: семья, Пушкин и булки!
Мои идеальные выходные, в первую очередь, должны проходить с семьей — с женой и дочерью, потому что времени вместе мне не хватает. Мы любим в сотый раз изучать Эрмитаж, гулять в парках или в лесу за городом. У нас есть традиция – ездить в Пушкин и бродить по Екатерининскому парку.
Когда борщ — твое стоп-слово, с закрытыми глазами найдешь самый-самый (по аромату!). В Пушкине, в ресторане одного блюда от Gutsait Group с антуражем в духе СССР дают «борщ сегодняшний» и «борщ вчерашний», а еще из медвежатины, с говяжьей грудинкой или из утки. Также в обязательной программе ржаные гренки с чесноком, сало, ледяное и прекрасное, и стопка водки.
Оранжерейная ул., 1
Если мы отправляемся за город, то стараемся зайти на завтрак куда-нибудь недалеко от дома. Например, «буше» на ул. Жуковского за сэндвичем с пармой, фетой и песто из руколы, либо мы заезжаем в Zoe и берем их сумасшедшие булочки: флан паризьен, баварский пончик с красным апельсином, маритоццо с малиной и фисташкой. Это, конечно, суперуглеводная бомба, но если впереди долгий день пешей прогулки, то можно себе позволить.
Итак, мы подкрепились выпечкой, обошли все пушкинские достопримечательности, а когда проголодались, то идем в Chelentano — это место на каждый день, где готовят все: от пиццы до суши. Например, миникальмары жарят на гриле, а утиную ножку конфи делают методом медленного томления, с картофельным кремом, соусом жу и хрустящими чипсами из батата. Для детей есть отдельное меню, которое постоянно обновляют.
Не будем забывать про историю и культуру. В Пушкине есть новый музей, посвященный Первой Мировой войне. Он очень тяжелый, но совершенно невероятный. Много экспонатов, описывающих весь этот страх и ужас. Это место разложило в моей голове все по полочкам, очень его рекомендую.
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