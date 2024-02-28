Что едят шефы по выходным? Вчерашний борщ и сэндвичи — уикэнд-маршрут Дмитрия Решетникова, создателя ресторана Mon Chouchou

Если мы отправляемся за город, то стараемся зайти на завтрак куда-нибудь недалеко от дома. Например, «буше» на ул. Жуковского за сэндвичем с пармой, фетой и песто из руколы, либо мы заезжаем в Zoe и берем их сумасшедшие булочки: флан паризьен, баварский пончик с красным апельсином, маритоццо с малиной и фисташкой. Это, конечно, суперуглеводная бомба, но если впереди долгий день пешей прогулки, то можно себе позволить.

Итак, мы подкрепились выпечкой, обошли все пушкинские достопримечательности, а когда проголодались, то идем в Chelentano — это место на каждый день, где готовят все: от пиццы до суши. Например, миникальмары жарят на гриле, а утиную ножку конфи делают методом медленного томления, с картофельным кремом, соусом жу и хрустящими чипсами из батата. Для детей есть отдельное меню, которое постоянно обновляют.