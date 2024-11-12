Мастера высокой кухни Петербурга: новый сезон сериала «Тонкий вкус»

Сезон состоит из четырех документальных серий по 30–40 минут, где раскрываются детали работы с уникальными ингредиентами и даются интервью с участниками, делящимися своим опытом и кулинарной философией. Сюжет выстроен вокруг жизней и творчества известных шеф-поваров гастрономической сцены, таких как братья-самоучки Артем и Алексей Гребенщиковы (ресторан BoBo), Анна Рязанская (ресторан «Сад»), Валерия Скуратова (ресторан «ЕМ») и Дмитрий Блинов (Duoband). Все они — герои петербургской гастрономии и журнала Собака.ru.