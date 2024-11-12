Мастера высокой кухни Петербурга: новый сезон сериала «Тонкий вкус»

На «Кинопоиске» появился второй сезон сериала «Тонкий вкус» и в этом выпуске рассказывают про Петербург — гастростолицу и город для гастрономического туризма!
Афиша сериала «Тонкий вкус»
Сезон состоит из четырех документальных серий по 30–40 минут, где раскрываются детали работы с уникальными ингредиентами и даются интервью с участниками, делящимися своим опытом и кулинарной философией. Сюжет выстроен вокруг жизней и творчества известных шеф-поваров гастрономической сцены, таких как братья-самоучки Артем и Алексей Гребенщиковы (ресторан BoBo), Анна Рязанская (ресторан «Сад»), Валерия Скуратова (ресторан «ЕМ») и Дмитрий Блинов (Duoband). Все они — герои петербургской гастрономии и журнала Собака.ru.
В съёмках проекта приняли участие и другие эксперты индустрии. Среди них ресторатор и создатель ресторана «ЕМ» Эдуард Мурадян, шеф-повар Harvest и Frantsuza Bistrot Иван Фролухин (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в номинации «Лучший шеф-повар»), главный тренер ФК «Зенит» и совладелец ресторана «Сад» Сергей Семак. А в роли одного из спикеров — главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк.
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