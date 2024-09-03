Квас с хреном и закуски со жмыхом от саке: рекомендации создателей любимых рюмочных Петербурга

Лучший рынок в городе? Долгоозерный (Ильюшина, 14)

Покупаю рыбу и молочные продукты только там. Помню их с самого открытия. На территории есть большая детская площадка, где я с сыновьями могу отдохнуть, а на обед — в корнер Ikigai.

Ваш любимый завтрак? «буше»

Лично для меня это особенный проект. Мой первый торт в Петербурге — фисташковый — 12 лет назад случился именно в «буше», сейчас такой уже не делают, но забыть я его не могу. По утрам люблю есть их баварскую слойку.