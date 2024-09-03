Квас с хреном и закуски со жмыхом от саке: рекомендации создателей любимых рюмочных Петербурга

Профессиональные деятели общепита делятся своими гастрономическими рекомендациями: где пить саке в Петербурге, на каком рынке покупать рыбу и куда вести партнера на свидание?
Вице-президент японского бизнес-сообщества в Петербурге и главный популяризатор рамена в России Кадзухико Кидзима
- Лучший рынок в городе? Долгоозерный (Ильюшина, 14)
Покупаю рыбу и молочные продукты только там. Помню их с самого открытия. На территории есть большая детская площадка, где я с сыновьями могу отдохнуть, а на обед — в корнер Ikigai.
- Ваш любимый завтрак? «буше»
Лично для меня это особенный проект. Мой первый торт в Петербурге — фисташковый — 12 лет назад случился именно в «буше», сейчас такой уже не делают, но забыть я его не могу. По утрам люблю есть их баварскую слойку.
- Место для красивого свидания! Theobroma (Большая Зеленина, 34)
Садиться непременно в закрытой гостиной с французским интерьером, фреской и панорамными окнами. Меню а-ля карт удивит обоих — везде добавляют какао-бобы.
- Где пить саке? Takadaya bar и Subzero (Кожевенная линия, 34; Рубинштейна, 38)
Не буду скромным и скажу, что у нас самый большой выбор. А еще идеально подобранные ферментированные закуски. В меню даже есть позиции, в которых используется жмых от производства саке (сакэкасу). Таких закусок нет больше нигде в России! Точно стоит попробовать, хотя бы раз. Более демократичный формат есть в Subzero. Ребята недавно запустили сет саке из трех видов, которые отлично сочетаются с их роллами.
Power couple Карина Карелина и Игорь Михайлюк — cоавторы любимых рюмочных «Ипполит», «Федя, дичь!» и «Наденька»
- Любимый стритфуд в городе? Jack&Chan (Инженерная ул., 7) и Chori (Курляндская, 48)
Чаще всего ходим именно сюда. В «Джеке» лучший в городе пад-тай с креветками, а за аутентичной индийской кухней — в закусочную Chori при пивоварне AF Brew. Здешний острый цыпленок в йогуртовом соусе с лимонным рисом — идеальный пейринг для New England IPA.
- Ваш барный топ-3? «Хроники» (Некрасова, 26), «Луч» (Некрасова, 50) и Imbibe (Жуковского, 6)
Готовый маршрут для бар-хоппинга. «Хроники» — место вне времени, зайти к ребятам и выпить «Ленинградский налив» или «Свободную Ингрию» — это база. Imbibe – лучшее место для коктейльной вылазки. В «Луч» мы приходим по вечерам, когда там играет диджей. У них отменный лимончелло, который сервируют в чистом виде в рюмках, двойным на лед или в формате спритца — получается три разных вкуса, и все хороши!
- Место для красивого свидания! Mill (Чайковского, 36)
Следим за ними с открытия, для нас это очень уютное место с душой. Кроме ультрадружелюбного сервиса у ребят отличная кухня. Тесто для пиццы делают на закваске, ферментируют 48 часов, выпекают в дровяной печи. В начинки идут самые гастрономичные сочетания: мортаделла и лимонная цедра; колбасы фелино и милано с луковым мармеладом. А к коркам выдают легкий чесночный айоли.
Соавтор спикизи-бара «Адище города» и любимых городских рюмочных «У Ларисы» Мария Федулина
- Блюдо, которое не забыть! Квас в бане (Фонарный пер., 1)
Мне запал в душу хлебный квас в Фонарных банях — старейших и, пожалуй, самый красивых в Петербурге: здание спроектировал в конце XIX века архитектор, мастер эклектики, автор дома Зингера Павел Сюзор. Сразу после процедур берем белый (это важно!) квас, просим добавить немного хрена, и просто плывем от счастья и легкого хмеля!
- Где красиво поужинать? В Four Seasons (Вознесенский пр., 1)
Беспроигрышный ресторан для нарядного ужина это Percorso в отеле Four Seasons. Это всегда роскошь и праздник! Своим интерьером место вдохновляет на коктейльный дресс-код, плюс безупречные итальянская кухня, подача и сервис. А после можно подняться в Xander на дижестивный сгроппино.
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