Знакомьтесь, Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк — создатели всенародно любимых питейных заведений «Ипполит», «Федя, дичь!» и новейшей рюмочной «Наденька»

Пельмени навынос и хоровод под ламбаду

Наконец-то ваши проекты гендерно сбалансированы, и к «Феде» и «Ипполиту» присоединилась «Наденька». Что нам от нее ждать?

Леонид: Будет все то, что так любят наши гости в «Феде» и «Ипполите», и главное — фирменные настойки, от свекольной хреновухи до базилика на джине.

Карина: «Наденька» поселилась на Некрасова — главной барной улице летнего Петербурга. Вспомните любую июльскую ночь: жара, толпа выкатывается из питейных, чтобы сидеть на поребриках, — а поесть толком негде! Приходится людям заказывать доставку, бежать в «Продукты 24».

Игорь: А «Наденька» восполнит этот пробел: мы адаптировали наши хиты — пельмени, вареники, пирожки, — чтобы их удобно было взять с собой на улицу. Также хиты меню — редкая сейчас курица-гриль, пышный омлет (каким его делали в детском саду!), оливье с докторской, походная картошка с тушенкой.

Леонид: И обязательно десерты! Рецепты на основе советской классики (шоколадная колбаска с какао, корзиночки с масляным кремом и орешки со сгущенкой!) мы прорабатываем вместе с нашим бренд-шефом Полиной Волковой.

А танцы в «Наденьке» будут?

Леонид: В «Наденьке» танцпола нет, но если начнется движ — препятствовать не будем.

Карина: Знаете, ни в одном нашем проекте мы никогда не планировали танцы! Но они случаются абсолютно естественным, стихийным образом. Периодически можно увидеть, как ползала водит хоровод под ламбаду. Или как болельщики «Спартака» снимают с себя футболки под «Знаешь ли ты». И нас это все еще удивляет!

Игорь: В «Феде» мы сделали музыкальное оформление в стиле MTV нулевых: от Moby и Prodigy до The Offspring, в «Ипполите» — русская попса из восьмидесятых и девяностых: Алла Пугачева, Мурат Насыров. А в «Наденьке» — что-то среднее между тем и этим, золотая середина.