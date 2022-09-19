10 лучших шеф-поваров Петербурга

Руслан Закиров

В сутках у шеф-повара Kuznyahouse и Kuznya Cafe как будто больше 24 часов. На Kuznya Сruise у него в гостях то Антонио Фреза, то мясник Роман Редман, в шефс-тейбл Hidden — то мясной ужин с рестораном «Агнец», то израильский с Linbistro. А ведь еще он курирует ЗОЖ-стритфуд Dopamine и изобретает новую казахскую кухню в алматинском «Огоньке».