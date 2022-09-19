10 лучших шеф-поваров Петербурга

Они придумывают выдающиеся сеты, продюсируют рестораны, строят свои гастролаборатории и филигранно работают как в жанре стритфуда, так и haute cuisine! Знакомьтесь с номинантами ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2022 в категории «Лучший шеф-повар». Выбирайте своего фаворита и голосуйте здесь.
Арслан Бердиев
Шеф-повар сенсационного Birch и итальянской неотраттории Betulla гордо несет звание гастрономической достопримечательности не только Петербурга, но и всей России. Рука мастера чувствуется и в недавно открывшемся авторском морском ресторане его брата Мурада — там Арслан выступил консультантом.
Дмитрий Блинов
Глава Duo Band спродюсировал эталонный французский ресторан Frantsuza Bistro под шеф-повара Harvest Ивана Фролухина — и все гости сходятся во мнении, что заведение получилось едва ли не лучше парижских. И переделал свой Recolte, чтобы самому там встать за плиту и готовить перепелов с грудинкой, крокеты с салом и осьминога с халуми.
Артем Гребенщиков
Шеф-повар BoBo в 2021 году привел к чемпионству в Европе российского повара Германа Афанасьева на конкурсе профмастерства Worldskills. А свою элегантную высокую кухню с морозным яблоком и жемчугом из авокадо блестяще демонстрирует как у себя в BoBo, так и на гастролях: например, ужине с братом Алексеем и Березуцкими — Иваном и Сергеем.
Антонио Фреза
Шеф-повар в рекордные сроки перестроил исторический флигель в Михайловском саду и на месте «Парка Джузеппе» открыл тратторию Marso Polo с тосканским грилем и своей сыроварней. Объединил ее со своими Saviv (второй триумфально открылся Москве) и Sea, Signora в Antonio Fresa Group и стал одним из ведущих рестораторов Петербурга.
Игорь Гришечкин
Каждый сет бренд-шефа Cococo Group в Cococouture — событие, будь-то «Зимовье» или выдержанный в бело-зеленых тонах «Ах, лето». Как и выступления самого шефа — на конференции ли Gastromasa в Стамбуле, в сериале «Супершефы», с поп-апом El Copitas в Cococo Bistro или с беляшбургерами в рождественском корнере на Новой Голландии.
Марина Наумова
Шеф-повар Маруся, так ее ласково зовут постоянные гости, свой ресторан на Английской набережной теперь так и называет — «Шеф Маруся & Co». Здесь тотальный солдаут — впрочем, как и везде у Наумовой: и в Mindal Cafe, и на авторских курсах грузинской кухни, и в кулинарии с варениками, чебуреками и, конечно, лучшими хинкали в городе.
Мария Дементьева
Шеф-повар Saro, скорее всего, раздобыла маховик времени. Сегодня в Москве дает обед в ресторане «Км 20» или завтраки в Folk. Завтра едет с петербургскими шефами за сморчками, чтобы приготовить ужин в Grebeshki, еще через день у нее гастроли в Utopist, Hidden, Kuznya Cruise или совместный бранч с соседями Frantsuza Bistro.
Олеся Дробот
Бессменный шеф бутикового ЕМ Эдуарда Мурадяна на юбилей заведения сделала поклонникам (а в фанклубе у нее едва ли не все прогрессивные гурманы страны) подарок. В ресторане, где 10 лет были только сеты, появился a la carte: томатные сорбеты, панакоту из брюнуста и стерлядь с муссом из щуки теперь можно собирать в ужины самому.
Павел Демин
Шеф-повар Meal после 5 лет ожидания пробился (в очереди все повара мира!) на стажировку в Noma, где, Павел подсчитал, проделал 85 000 шагов и приготовил 250 утиных голов. В Петербурге запустил Ori, производство ферментированных продуктов от укропного уксуса до мясной соли, открывал поп-ап бургерную и теперь готовит пиццерию.
Руслан Закиров
В сутках у шеф-повара Kuznyahouse и Kuznya Cafe как будто больше 24 часов. На Kuznya Сruise у него в гостях то Антонио Фреза, то мясник Роман Редман, в шефс-тейбл Hidden — то мясной ужин с рестораном «Агнец», то израильский с Linbistro. А ведь еще он курирует ЗОЖ-стритфуд Dopamine и изобретает новую казахскую кухню в алматинском «Огоньке».
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
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