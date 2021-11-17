Колбаса из сома, голубая индейка и пурпурная репа: шеф-повар Антон Абрезов — о том, что можно найти на фермах Ленобласти

«Жили-растили»

кейл, фенхель, свекла, брокколи

Масштабная овощная ферма в Гатчинском районе под предводительством Алексея Садова. Титульная зелень — кейл трех видов: кудрявый, красный и темно-зеленый «Тоскана». Из овощей особенно хороши капуста — романеско, брокколи и цветная, свекла и порей. Фенхель тут настолько прекрасен сам по себе, что смело делайте из него карпаччо. Заказ через инстаграм, есть готовые наборы — скажем, полкило зелени или 10 кг овощей. В День поля в августе на ферму можно приехать пособирать капусту, укроп и зеленый горошек.

Экоферма «Семейная»

мраморная говядина, фрикадельки, йогурты

Три сотни голов скота, кролики, индейки и курицы — в деревне Рябизи на ферме семьи Пухляковых всегда хлопотно. Из говядины (бычков породы блэк ангус держат на травяном откорме) есть что стейк «Нью-Йорк» и оссобуко, что путовый сустав — на холодец. В молочном хозяйстве найдутся сыворотки и 50%-ные сливки, творог и термостатные йогурты. В банки закатывают борщи и рассольники, лепят и продают вареники; ежики из мраморной говядины — хит! В сезон на ферме работает благоустроенный кемпинг на пять палаток.

Beefstory

стейки, ребра, купаты, колбаски для гриля

Слоган фермы в деревне Лугско Новгородской области, на которой выращивают бычков-ангусов: «Торгуем от поля до прилавка». Хозяева всё делают сами: сеют культуры на корм, доставляют мясо на своих рефрижераторах. А еще тут самый классный и клиентоориентированный ассортимент! Стейки от филе миньона до скёрта и чак ролла, говядина на гуляш и бефстроганов, ребрышки, хвосты и суповой набор. Полуфабрикаты тоже мечта: котлеты и колбаски, купаты, брискет, костный бульон и детские пельмешки.

«Акуловка»

форель на коже, копченый балык, икорное масло

Известное форелевое хозяйство торгует рыбой во всех вообразимых изводах: форель потрошеная и непотрошеная, слабой соли с лимонным перцем и на коже по-скандинавски, суповым набором и фаршем. Красную икру развешивают и расфасовывают в десятке конфигураций, и не забываем про икорное масло. В разделе с копченой рыбой ладожский осетр, сиг и, конечно, форель: тушками и порционно, стейками и филе, балыком и тешей. А на закуску — форель вяленая! По Петербургу доставка курьером бесплатная при заказе от 1000 рублей.