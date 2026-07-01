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Что Где Есть

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Магазин при Армянской церкви и оды «помидорам-уродам»: что и на каких рынках покупают шеф-повара Петербурга

Где лучшие шефы города покупают фермерское мясо и сезонные овощи? Сдаем имена, пароли, явки для неистового продуктового шопинга.

Антон Исаков, шеф-повар и основатель La Biga и Tondо

Антон Исаков
Фото предоставлено Антоном Исаковым
Антон Исаков

Ресторатор и шеф поет оды «помидорам-уродам» из лавки «Фруктовый рай» (ул. Большая Зеленина, 28). «У местного овощника много приколов. Я обожаю помидоры — с ними обычно неудобно работать, но они дешевые и при этом очень сладкие», — говорит Антон.

Хлеб и сыр Исаков берет у Александра Пименова из команды ресторана Animals, в пекарне-сыроварне «Брод». А молочные продукты, яйца, сало и творог — у фермера Василия в Симагино (ориентир: дом на въезде в поселок). К фермеру стоит приезжать в будние дни, так как к выходным продукты уже заканчиваются. Если вы приехали в субботу и воскресенье, шеф рекомендует не отчаивается и отправиться в магазин по соседству  «Оранжевый фермер». 

Борис Кондратьев, шеф-повар ресторана Animals

Борис Кондратьев
Фото предоставлено Борисом Кондратьевым
Борис Кондратьев
Фото предоставлено Борисом Кондратьевым

У Бориса есть традиция — по воскресеньям он вместе со своей собакой отправляется за продуктами. Первая точка — Сытный рынок. Здесь он особенно выделяет павильон с Вологодскими продуктами «Дары леса» (лавки под номерами 56-57). «У них очень советую брать соленые грибы, замороженные ягоды, сушеные травы и различные полуфабрикаты, которые ребята делают сами. На вкус все как у бабушки!». 

Вторая жемчужина — Beefpalace (ул. Сытнинская, 12) — небольшой магазин фермерского мяса, птицы и яиц. Здесь можно найти выдержанные отруба, говядину с фермы из Пензы, хороший жирный фарш, барашка, фермерскую курицу и яйца из Пскова. «Бульон и куриный суп получается невероятно классными. Хозяин Эршат, молодой парень, ведет социальные сети магазина, следите за их новинками», — делится Борис.

Карапет Ваганян, шеф-повар ресторана Bazari

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Taste
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Taste

У Карапета Ваганяна все по полочкам. Овощи покупает на Калининской базе, особенно любит там зелень: котем (пряные листья с островатым, горчично-перечным вкусом, напоминающим рукколу или редис) и свежий фиолетовый базилик. Мясо предпочитает брать у оптовой компании с говорящим названием «Гостхаляль» (пр. Непокоренных, 63И). Дома у шефа всегда есть лаваш и армянский сыр чанах из лавки «Ваш лаваш» (7-й Предпортовый проезд, 10Б).

В Парголово, недалеко от дома, в кооперативе «СПК Пригородный» (ул. Первого Мая, 109), берет корнеплоды: картофель, морковь, капусту, свеклу, лук. А летом, у них же — томаты и огурцы. 

«Когда хочу отведать частичку Родины — иду в Армянскую церковь на Васильевском острове, возле нее есть отличный магазин, там вкусно готовят!» (наб. реки Смоленки, 29Б).

Люди:
Борис Кондратьев, Антон Исаков

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