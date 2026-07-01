Магазин при Армянской церкви и оды «помидорам-уродам»: что и на каких рынках покупают шеф-повара Петербурга

Ресторатор и шеф поет оды «помидорам-уродам» из лавки «Фруктовый рай» (ул. Большая Зеленина, 28). «У местного овощника много приколов. Я обожаю помидоры — с ними обычно неудобно работать, но они дешевые и при этом очень сладкие», — говорит Антон.

Хлеб и сыр Исаков берет у Александра Пименова из команды ресторана Animals, в пекарне-сыроварне «Брод». А молочные продукты, яйца, сало и творог — у фермера Василия в Симагино (ориентир: дом на въезде в поселок). К фермеру стоит приезжать в будние дни, так как к выходным продукты уже заканчиваются. Если вы приехали в субботу и воскресенье, шеф рекомендует не отчаивается и отправиться в магазин по соседству «Оранжевый фермер».