Как Собака.ru следит за честностью голосования «Что где есть в Петербурге» — 2025

Номинантам премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 не стоит переживать из-за резкого отрыва кого-то из участников — Собака.ru гарантирует честное голосование!

Техническая служба сайта контролирует результаты и выявляет подозрительную активность. После окончания голосования, 13 октября, все искусственно увеличенные или купленные голоса будут аннулированы перед подведением итогов.

Призываем отказаться от нечестной конкуренции!

Напоминаем, что победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет — 25 главных фуди-профессионалов Петербурга. Подробнее о правилах и этапах голосования читайте в материале.