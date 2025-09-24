Как Собака.ru следит за честностью голосования «Что где есть в Петербурге» — 2025

Номинантам премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 не стоит переживать из-за резкого отрыва кого-то из участников — Собака.ru гарантирует честное голосование!
Техническая служба сайта контролирует результаты и выявляет подозрительную активность. После окончания голосования, 13 октября, все искусственно увеличенные или купленные голоса будут аннулированы перед подведением итогов.
Напоминаем, что победителя из тройки финалистов выбирает экспертный совет — 25 главных фуди-профессионалов Петербурга. Подробнее о правилах и этапах голосования читайте в материале.
