Битье тарелок, крем-брюле с черной икрой и бранч под Чайковского: ресторанный дайджест

Do Wine Bar (ex. Do Immigration)

29 ноября винному бару Do исполняется 11 лет. На праздник команда задумала презентацию фирменного коктейля с лавандой, фэнси-глиттер-станцию, розыгрыш бутылки винтажа и стикерпака, созданного в коллаборации с дизайнером Стасом Dange и велком игристое. Отмечать начнут в 19:00 под звуки фанка, итало-диско и винтажную попсу, закончат ночью.

ул. Восстания, 24/27Б