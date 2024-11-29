Битье тарелок, крем-брюле с черной икрой и бранч под Чайковского: ресторанный дайджест

«Скандинавия»

Единственный отель в Курортном районе на первой линии Финского залива — отмечает 25 (!) лет. 30 ноября команда устраивает ужин от бренд-шефа Николая Хвалынского с фермерскими сырами от Nova Artisana и блюдами, отражающими традиции начала прошлого века.

Приезжайте заранее и обязательно отправляйтесь на променад — здешние дачи хранят историю, уходящую корнями в начало XX века. Например, дача Шаповаленко, 1904 году постройки, принадлежала коллежскому регистратору (в здании 64 окна!). После революции все три дачи были национализированы и вошли в состав Пансионата Сестрорецк, а в новейшей истории клуб «Скандинавия» вернул им былую красоту, проведя реставрацию по дореволюционным планам.

Парковая, 16