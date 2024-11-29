Битье тарелок, крем-брюле с черной икрой и бранч под Чайковского: ресторанный дайджест

Начинаем закупаться гастроподарками, бодримся на кофейных фестивалях и устраиваем красивые чайные церемонии. Рассказываем, что где есть в Петербурге на грядущей неделе.
Mill bistro
Фундук с печеной свеклой, соус из черного лакто перца и сметаны и пюре из кукурузы: шеф-повар Александр Григоренко к сезону обновил меню! В роли закуски выступает печеная свекла с рикоттой и фундуком, где соус делают из форели, а на горячее — куриное бедро с соусом из черного лакто перца и грибами с острым крамблом, угольная треска и томлена свинина с пюре из кукурузы.
ул. Чайковского, 36
«Чайная гостиная»
С 29 ноября особняк Монферрана, где расположен отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, открывает новогоднюю кутерьму! Отель нарядили в духе балета «Лебединое озеро» и уже зажгли гирлянды на главное елке. Теперь по субботам здесь устраивают бранчи под звуки арфы и флейты. Первый из них пройдет 30 ноября под произведения Чайковского. Сюжетам из истории Одетты и Одиллии посвящена и сезонная чайная церемония. А в праздничном бутике с 29 ноября появятся белый и черный лебеди, «Рождественское полено», пирожные, домашний шоколад и конфеты ручной работы.
пр. Вознесенский, д. 1
Pong
Вместо PastoFresсo технически открылось кафе Pong: утка по-гонконгски от Михаила Георгиевского и коктейли от Валерия Дятлова (бар «Витя», ÇAVA DISCO). В младшем брате «Кинг Понга» (Большая Морская ул., 16) «спортивную», не жирную утку готовят в течение 2 дней: фаршируют бадьяном, корицей, кардамоном, имбирем, зеленым луком и ночь маринуют, а затем для корочки поливают соусом на основе уксуса и меда и сушат 12 часов.
улица Ленина, 16/42
Must
Вот это роскошь! Зиму в ресторане Must начали запуском целого сезонного меню с черной икрой: нали любимые блины и гратен, севиче из гребешка с хурмой или крем-брюле с какао — все с черным .
Большой проспект П.С.,54
Do Wine Bar (ex. Do Immigration)
29 ноября винному бару Do исполняется 11 лет. На праздник команда задумала презентацию фирменного коктейля с лавандой, фэнси-глиттер-станцию, розыгрыш бутылки винтажа и стикерпака, созданного в коллаборации с дизайнером Стасом Dange и велком игристое. Отмечать начнут в 19:00 под звуки фанка, итало-диско и винтажную попсу, закончат ночью.
ул. Восстания, 24/27Б
KUZNYAHOUSE
30 ноября великая команда «Кузни» отмечает 8 лет. В программе: Denis Simachev и Kito Jempere, Saint City Lovers, KID COPE, Meaning Lizzy, Neeroq и другие звезды электронной музыки. Начало в 22:00.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
avgvst coffee
Черемуховый торт, чашка шиповника и коллаборация WöD с avgvst coffee — это уже классика! В этот раз всех собирают 30 ноября в кофейне на Рубинштейна, чтобы устроить домашние посиделки с горячим пуншем на облепихе или чашкой фильтра с сытным кишем или «пьяной картошкой».
Рубинштейна, 16
«Скандинавия»
Единственный отель в Курортном районе на первой линии Финского залива — отмечает 25 (!) лет. 30 ноября команда устраивает ужин от бренд-шефа Николая Хвалынского с фермерскими сырами от Nova Artisana и блюдами, отражающими традиции начала прошлого века.
Приезжайте заранее и обязательно отправляйтесь на променад — здешние дачи хранят историю, уходящую корнями в начало XX века. Например, дача Шаповаленко, 1904 году постройки, принадлежала коллежскому регистратору (в здании 64 окна!). После революции все три дачи были национализированы и вошли в состав Пансионата Сестрорецк, а в новейшей истории клуб «Скандинавия» вернул им былую красоту, проведя реставрацию по дореволюционным планам.
Парковая, 16
Vokzal 1853
В пространстве бывшего вокзала 1 декабря пройдет литературный фестиваль. Буккроссинг, поэтическо-музыкальные перфомансы, кинопоказ и лекции от экспертов можно будет посетить бесплатно, а заодно протестировать новую кофейню от Skuratov.
наб. Обводного канала, 118С
«Своя Комната»
Кафе в Коломне отмечает 1 декабря день рождения — 9 лет! Проведут беспроигрышную лотерею, где можно будет выиграть джем, который готовила вся команда, соленые лимоны, домашнюю гранолу или сертификат на ужин для двоих. А еще, именно в этот день в честь праздника ребята приготовят «зимний тирамису» с облепихой.
ул. Декабристов, 55
FRESA
Четверг, 5 декабря, начнут с welcome-игристого и коктейлей, ведь ресторан отмечает второй день рождения! Днем (с 16:00) устроят вечеринку под ритмы от группы Acoustic Ocean, DJ-сет от Sunny, а завершат вечер дуэтом Randy Junco и Sasha Aelannel, которые впервые выступят вдвоем!
Вознесенский проспект, 6
Futurist
Лучший молодой шеф-2023 по итогам конкурса «Серебряный треугольник», Егор Макаров (шеф рекомендованного Michelin Guide ресторана BURO TSUM) 5 декабря представит свой новый проект BURO Bistro в Петербурге. В меню: пате из фуа-гра, облаченное в остроумную форму зеленого яблока, гастрономичные чебуреки с крабом, приправленное нотой Азии карпаччо из стриплойна и «футуристичные» голубцы из телятины с соусом из сморчков.
Барочная ул., 6, с.1
«Мечтатели»
На виной дегустации под кодовым названием «Амбер революшн» знакомимся с одними из самых гастрономичных вин — оранжами! 6 декабря Марина Котельникова (победитель «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 премии в номинации «Прорыв года среди сомелье») расскажет про культовые, неожиданные фанковые и строгие классические вина. А совместить их можно будет с фирменными закусками от шефа Виталия Папп.
наб. реки Фонтанки, 11
Grecco
Четвёртый день рождения средиземноморского ресторана на Петроградке! В 19:00 6 декабря в Grecco устроят большой греческий ужин в лучших традициях: узо, танцы, битье тарелок и кидание салфеток, а также ужин с тирокафтери, бычком на гриле с овощами и праздничным тортом.
ул. Рыбацкая, 2
CHANG
Два шеф-повара, Владимир Пак, заработавший звезду Michelin для собственного Omakase by Vladimir Pak, и Денис Прохоров (CHANG), на протяжении двух дней, 6 и 7 декабря, будут сервировать ужин из 8 курсов в формате омакасе по сикрет-меню.
Московский просп., 186
Нarvest
Ресторан отмечает 6 лет! 7 декабря в 19:00 молодой шеф Дмитрий Тенькаев приготовит на кухне ресторана Duoband сет из шести курсов: от амюсбуша до рулета из кольраби с креветками эби, от гребешка с хересом и рапанами до сорбета из пастернака. Все блюда сопровождают фирменными коктейлями. Советуем бронировать столы заранее!
просп. Добролюбова, 11Е
«Огонек»
Кофейные профи Максим Бевзюк и Настя Ваинская (школа «Норма»), дуэт номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, устраивают 7 и 8 декабря предновогодний фестиваль кофе и чая — «Огонёк». Подарки к Новому Году из керамики ручной работы и кашемировые шали от Pashmina Kashmira на ярмарке совместили с корнерами от представителей индустрии. Tasty Coffee, «Сварщица», «Синтония», Submarina, Amazing Cacao, «Чаёк»: более 65 участников будут проводить дегустации, знакомить с кофе в зернах, капсулах или дрип-пакетах, а также привезут свой мерч. Еще важным поводом для визита являются чемпионаты Russian Coffee Cup, Dalla Corte Cup, Baby Latte Art Battle, а также финал «Кофейного казино», которые пройдут именно в эти дни на фестивале.
Севкабель Порт, помещение УКТ
OPEN COFFEE FEST
В фуд-пространстве 7-8 декабря соберутся 70 проектов со всей страны, чтобы устроить мастер-классы по созданию рождественских венков и росписи пряников, а также тематические зоны с музыкой и дегустациями кофе, чая и какао. На маркете будут представлены обжарщики кофе, производители чая, пекарни с крафтовыми десертами, книжные проекты, локальные бренды авторской керамики и предметов для дома. Вечером на главной сцене выступит молодая инди-группа Tapenight.
VOKZAL 1853, набережная Обводного канала, 118С
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